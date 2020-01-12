Зеленского вновь призвали не допустить голосования за закон о децентрализации

Президента Владимира Зеленского вновь призывают не допустить поспешного голосования в Верховной Раде за его законопроект № 2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации)". По мнению глав местного самоуправления, законопроект содержит очевидные признаки централизации власти.

Об этом говорится в совместном заявлении городских, поселковых, сельских голов, председателей объединенных территориальных общин и экспертов по вопросам децентрализации власти и местного самоуправления.

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Подписанты призвали народных депутатов всех депутатских фракций и групп голосовать против предложенного законопроекта, если Зеленский не отзовет его для совместной доработки.

Они подчеркнули, что в обновленный текст изменений в Конституцию Украины внесли лишь технические формальные поправки недостатков. Это могло быть сделано для того, чтобы избежать возможного отрицательного заключения Конституционным Судом. Подписанты утверждают, что проект закона продолжает содержать ряд угрожающих формулировок, которые "создают возможности для демонтажа автономии местного самоуправления".

Какие пункты в законе вызывают обеспокоенность у глав местного самоуправления

Институт "префектов" может стать в руках Президента и его Офиса инструментом политического давления на местное самоуправление;

Законопроект предлагает уменьшить финансовые гарантии местного самоуправления. Отменяя обязанность государства в полном объеме финансировать образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру, спорт, парламент, с подачи Офиса Президента, рискует обнулить достижения бюджетной децентрализации и фактически может "отобрать" бюджеты развития городов, сельских и поселковых общин;

Изменения также предусматривают уменьшение полномочий председателей общин, тем самым нарушая внутреннюю систему сдерживания и противовесов между различными представительными органами на уровне местного самоуправления;

Проект закона предусматривает появление окружного уровня местного самоуправления, куда должны входить все общины. Эта норма, по мнению глав местного самоуправления, закладывает будущий конфликт между окружными советами и советами городов и меньших объединенных территориальных общин.

Отметим, что совместное заявление подписали уже 214 глав местного самоуправления.



Что изменится в Конституции по децентрализации / Инфографика 24 канала