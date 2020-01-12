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      Зеленського закликали завадити ухваленню закону про зміни до Конституції щодо децентралізації

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      Зміни до Конституції (щодо децентралізації) / rada.gov.ua

      Президента Володимира Зеленського знову закликають не допустити поспішного голосування у Верховній Раді за його законопроєкт № 2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації)". На думку голів місцевого самоврядування, законопроєкт містить очевидні ознаки централізації влади.

      Про це мовиться у спільній заяві міських, селищних, сільських голів, голів об'єднаних територіальних громад та експертів з питань децентралізації влади та місцевого самоврядування.

      До теми: Комітет місцевого самоврядування сказав "ні" законопроєкту Зеленського щодо децентралізації

      Підписанти закликали народних депутатів усіх депутатських фракцій та груп голосувати проти запропонованого законопроєкту, якщо Зеленський не відкличе його для спільного доопрацювання.

      Вони наголосили, що оновлений текст змін до Конституції України зазнав лише технічно-формальних виправлень недоліків. Це могло бути здійснено для того, щоб уникнути можливого негативного висновку Конституційним Судом. Підписанти стверджують, що проєкт закону продовжує містити ряд загрозливих формулювань, які "створюють можливості для демонтажу автономії місцевого самоврядування".

      Які саме пункти у законі викликають стурбованість у голів місцевого самоврядування

      • Інститут "префектів" може стати в руках Президента і його Офісу інструментом політичного тиску на місцеве самоврядування;
      • Законопроєкт пропонує зменшити фінансові гарантії місцевого самоврядування. Скасовуючи обов’язок держави у повному обсязі фінансувати освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, культуру, спорт, парламент, з подачі Офісу Президента, ризикує обнулити здобутки бюджетної децентралізації та фактично може "відібрати" бюджети розвитку міст й сільських і селищних громад;
      • Зміни також передбачають зменшення повноважень голів громад, тим самим порушуючи внутрішню систему стримування та противаг між різними представницькими органами на рівні місцевого самоврядування;
      • Проєкт закону передбачає появу окружного рівня місцевого самоврядування, куди мають входити всі громади. Ця норма, на думку голів місцевого самоврядування, закладає майбутній конфлікт між окружними радами та радами міст та менших об’єднаних територіальних громад.

      Відзначимо, що спільну заяву підписали вже 214 голів місцевого самоврядування.

       


      Що зміниться у Конституції щодо децентралізації / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Децентралізація Місцеве самоврядування Конституція Володимир Зеленський Законодавство
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