Зеленского встретили возгласами "Позор" в Тернополе: видео

Президента Украины Владимира Зеленского в Тернополе встретила толпа из нескольких сотен человек, которые выкрикивали "Позор!" и "Нет – капитуляции!". В этот день глава государства посетил Тернополь с рабочим визитом, в частности, представил нового главу области.

О том, как тернополяне встретили Зеленского, свидетельствует видеозапись, опубликованная на фейсбук-странице "Последний блокпост". На кадрах видно, как президент Украины идет сквозь громкую толпу в сопровождении плотного кольца охранников.

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На видео глава государства имел смущенный вид, пытался отвечать, а также улыбался. В какой-то момент к Зеленскому прорвалась женщина и дала президенту какой-то документ.

"Файне місто Тернопіль. 200 человек, активисты штаба сопротивления капитуляции, под Тернопольской ОГА кричали Зеленскому "Позор" и "Нет капитуляции!" – говорится в подписи к опубликованному видео.

Активисты собрались, в частности, из-за поведения депутатов "Слуги народа", которые в Верховной Раде якобы освистали волонтерку и народную избранницу Яну Зинкевич. Владимир Зеленский пообещал активистам, что разберется в этой ситуации.

Я считаю, что нельзя в Верховной Раде кричать "Позор!". Я, когда сегодня заходил, внизу мне тоже кричали "Позор!". Я же не ниже народного депутата, это неправильно такое кричать. Мне так кажется. Что касается Яны Зинкевич – я разберусь, что там было, потому что я не видел. Может, депутаты не ей кричали,

– сказал президент.