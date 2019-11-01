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      Зеленського зустріли вигуками "Ганьба" в Тернополі: відео

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Пресслужба Президента України

      Президента України Володимира Зеленського в Тернополі зустрів натовп з кількох сотень людей, які вигукували "Ганьба!" та "Ні – капітуляції!". Цього дня глава держави відвідав Тернопіль з робочим візитом, зокрема, представив нового голову області.

      Про те, як тернополяни зустріли Зеленського, свідчить відеозапис, опублікований на фейсбук-сторінці "Останній блокпост". На кадрах видно, як президент України йде крізь гучний натовп у супроводі щільного кільця охоронців.

      Читайте також: Зеленський представив нового голову Тернопільської ОДА: що відомо про Ігоря Сопеля

      На відео глава держави мав збентежений вигляд, намагався відповідати, а також усміхався. В якийсь момент до Зеленського прорвалася жінка і дала президентові якийсь документ.

      "Файне місто Тернопіль. 200 людей, активісти штабу спротиву капітуляції, під Тернопільською ОДА кричали Зеленському "Ганьба" і "Ні – капітуляції!" – мовиться у підписі до опублікованого відео.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Тернопіль Протести Пікет
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