Президенту Зеленскому нравится дипломатия и хитрость Богдана Хмельницкого. Президенту импонирует эта историческая фигура. Однако, он не сформировал своего отношения к Степану Бандере.

В то же время, Зеленский с большим уважением относится к первому президенту Украины Леониду Кравчуку. Об этом глава государства рассказал в интервью "Украинской правде".

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Именно Кравчук первым пришел в голову Зеленского, когда его спросили про наиболее увлекательную историческую фигуру.

Я очень уважительно отношусь к Кравчуку. Он дал Украине независимость. Чтобы там не было. Много всего говорят. Но кто такой Кравчук сегодня? Он – первый Президент Украины. Понятно, что люди поддержали на референдуме. Все это понятно. Но...

– высказался глава государства.

Также он добавил, что ему импонирует фигура гетмана Богдана Хмельницкого. Зеленский отметил: о Хмельницком есть много различной информации, мол, "о чем-то договорился, кому-то продался, но это все мелочи".

"Дипломатия, переговоры и хитрость Богдана Хмельницкого – там у него всего было очень много. Он воевал, потом с ними садился за стол. Затем мирился, затем союзничал. Все выкручивал, что потом забрал обратно в Украину", – поделился своим знанием истории Зеленский.

Обратите внимание! Богдан Хмельницкий, конечно, выдающаяся фигура в истории Украины. Под его руководством происходила национально-освободительная война Украины и расцвело казачество. Правда, впоследствии Хмельницкий поставил свою подпись под Мартовскими статьям – довольно неоднозначным документом. Он регламентировал политическое и правовое положение Гетманщины после Переяславской рады и включение Украины в состав Московского царства.

Что говорит Зеленский о Бандере

Во время интервью у Зеленского спросили о том, как он относится к Степану Бандере. На это президент ответил, что пока не сформировал отношение к нему.

К Степану Бандере разное отношение. Слушайте, у меня не может быть отношения к таким людям, к таким событиям таких времен, о которых мы с вами читаем, но мы там не жили. Не может быть просто личного отношения,

– пояснил глава государства.

Однако он добавил, что все люди, которые защищали независимость Украины – "являются ее сыновьями и действительно героями".

"Но у нас (в Украине, – 24 канал) от героя до врага – один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры. Нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время", – подытожил президент.