Президенту Зеленському подобається дипломатія та хитрість Богдана Хмельницького. Президенту імпонує ця історична постать. Однак, він не сформував свого ставлення до Степана Бандери.

Водночас, Зеленський з великою повагою ставиться до першого президента України Леоніда Кравчука. Про це глава держави розповів в інтерв’ю "Українській правді".

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Саме Кравчук першим спав на думку Зеленського, коли його запитали про найбільш захопливу історичну постать.

Я дуже поважно відношусь до Кравчука. Він дав Україні незалежність. Щоб там не було. Багато всього кажуть. Але хто такий Кравчук сьогодні? Він – перший президент України. Зрозуміло, що люди підтримали на референдумі. Все це зрозуміло. Але..

– висловився глава держави.

Також він додав, що йому імпонує постать гетьмана Богдана Хмельницького. Зеленський зауважив: про Хмельницького є багато різної інформації, мовляв, "щось домовився, комусь продався, але це все дрібниці".

"Дипломатія, перемовини й хитрість Богдана Хмельницького – там у нього всього було дуже багато. Він воював, потім з ними сідав за стіл. Потім мирився, потім союзничав. Все викручував, що потім забрав назад до України", – поділився своїм знанням історії Зеленський.

Зверніть увагу! Богдан Хмельницький, звісно, є видатною постаттю в історії України. Під його проводом відбувалася національно-визвольна війна України та розквітло козацтво. Щоправда, згодом Хмельницький поставив свій підпис під Березневими статтями – доволі неоднозначним документом. Він регламентував політичне і правове становище Гетьманщини після Переяславської ради і включення України до складу Московського царства.

Що каже Зеленський про Бандеру

Під час інтерв’ю у Зеленського запитали про те, як він ставиться до Степана Бандери. На це президент відповів, що поки не сформував ставлення до нього.

До Степана Бандери різне ставлення. Слухайте, в мене не може бути ставлення до таких людей, до таких подій за таких часів, про які ми з вами читаємо, але ми там не жили. Не може бути просто особистого ставлення,

– пояснив глава держави.

Однак, він додав, що всі люди, які захищали незалежність України – "є її синами та дійсно героями".

"Але у нас (в Україні – 24 канал) від героя до ворога – один крок. Ви ж розумієте ставлення до історії Степана Бандери. Нема однозначності. Не треба, мені здається, провокувати українське суспільство та відповідати на ті питання, на які повинен відповісти час", – підсумував президент.