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      Зеленскому нужно сделать выбор: Шабунин об "антиколомойском" законопроекте

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Зеленский должен принять выбор с кем он идеологически: с "Оппозиционной платформой – За жизнь" и ребятами Коломойского или с "Голосом" и Демократической платформой.

      Об этом в прямом эфире программы "Что это было" на 24 канале рассказал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

      Интересно Рада одобрила "антиколомойский" законопроект: что он предусматривает

      Он напомнил заявление Владимира Зеленского, когда тот утверждал, что он президент одного срока и приходит делать реформы.

      Иногда нужно делать выбор. Я не говорю о формальной коалиции. Это вопрос ценностный и вопрос, что важнее. Потому что Медведчук и Коломойский в жизни не проголосуют за судебную реформу, которая между прочим, вписанная в драфте меморандума с МВФ,
      – заявил Виталий Шабунин.

      "Медведчук, Коломойский и вместе с ними Ахметов – никогда не проголосуют за нормальный антимонопольный комитет, который вписан в меморандум будущего МВФ. Поэтому выбор сделать придется", – добавил Шабунин.


      Игорь Коломойский / Фото censor.net

      Руководитель Центра противодействия коррупции также прокомментировал голосование по "антиколомойскому" законопроекту. В процессе голосования есть два слабых места. Первое слабое место – комитет. Одно дело напугать 100 депутатов, а другое дело напугать 10 депутатов, которые в него входят.

      Напугать, уговорить, убедить, купить 10 человек намного проще, чем 100 человек. Поэтому я вижу наибольшую проблему в комитете,
      – пояснил Шабунин.

      "Второе – голосование в зале. Депутаты могут заболеть и просто не прийти на сессию. Когда ты в зале, не проголосовать за законопроект, который спасает страну, – сложно. Но заболеть и не прийти – гораздо безопаснее. Коломойский – это сильный игрок", – подытожил Шабунин.

      Что известно об "антиколомойском" законопроекте?Он предусматривает, что владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. В целом законопроект должен устранить законодательные пробелы, которые возникли во время очистки банковской системы. Также должен снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации "Приватбанка".

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Виталий Шабунин - новости Партия Голос Виктор Медведчук Владимир Зеленский Оппозиционная платформа – За жизнь Новости политики
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