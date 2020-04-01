Зеленскому нужно сделать выбор: Шабунин об "антиколомойском" законопроекте

Зеленский должен принять выбор с кем он идеологически: с "Оппозиционной платформой – За жизнь" и ребятами Коломойского или с "Голосом" и Демократической платформой.

Об этом в прямом эфире программы "Что это было" на 24 канале рассказал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Он напомнил заявление Владимира Зеленского, когда тот утверждал, что он президент одного срока и приходит делать реформы.

Иногда нужно делать выбор. Я не говорю о формальной коалиции. Это вопрос ценностный и вопрос, что важнее. Потому что Медведчук и Коломойский в жизни не проголосуют за судебную реформу, которая между прочим, вписанная в драфте меморандума с МВФ,

– заявил Виталий Шабунин.

"Медведчук, Коломойский и вместе с ними Ахметов – никогда не проголосуют за нормальный антимонопольный комитет, который вписан в меморандум будущего МВФ. Поэтому выбор сделать придется", – добавил Шабунин.



Игорь Коломойский / Фото censor.net

Руководитель Центра противодействия коррупции также прокомментировал голосование по "антиколомойскому" законопроекту. В процессе голосования есть два слабых места. Первое слабое место – комитет. Одно дело напугать 100 депутатов, а другое дело напугать 10 депутатов, которые в него входят.

Напугать, уговорить, убедить, купить 10 человек намного проще, чем 100 человек. Поэтому я вижу наибольшую проблему в комитете,

– пояснил Шабунин.

"Второе – голосование в зале. Депутаты могут заболеть и просто не прийти на сессию. Когда ты в зале, не проголосовать за законопроект, который спасает страну, – сложно. Но заболеть и не прийти – гораздо безопаснее. Коломойский – это сильный игрок", – подытожил Шабунин.

Что известно об "антиколомойском" законопроекте?Он предусматривает, что владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. В целом законопроект должен устранить законодательные пробелы, которые возникли во время очистки банковской системы. Также должен снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации "Приватбанка".