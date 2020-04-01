Зеленському потрібно зробити вибір: Шабунін про "антиколомойський" законопроєкт

Зеленський має прийняти вибір з ким він ідеологічно: з "Опозиційною платформою – За життя" і хлопцями Коломойського чи з "Голосом" та Демократичною платформою.

Про це в прямому ефірі програми “Що це було” на 24 каналі розповів керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Цікаво Рада схвалила "антиколомойський" законопроєкт: що він передбачає

ВІн нагадав заяву Володимира Зеленського, коли той стверджував, що він президент одного терміна й приходить робити реформи.

Інколи треба робити вибір. Я не кажу про формальну коаліцію. Це питання ціннісне та питання, що важливіше. Медведчук та Коломойський в житті не проголосують за судову реформу, яка між іншим, вписана в драфті меморандуму з МВФ,

– заявив Віталій Шабунін.

"Медведчук, Коломойський та разом з ними Ахметов – ніколи не проголосують за нормальний антимонопольний комітет, який вписаний в меморандум майбутнього МВФ. Тому вибір зробити доведеться", – додав Шабунін.



Ігор Коломойський / Фото censor.net

Керівник Центру протидії корупції також прокоментував голосування щодо "антиколомойського" законопроєкту. В процесі голосування є два слабкі місця. Перше слабке місце – комітет. Одна справа налякати 100 депутатів, а інша справа налякати 10 депутатів, які в нього входять.

Налякати, вмовити,переконати, купити 10 людей набагато простіше, ніж 100 людей. Тому я бачу найбільшу проблему в комітеті,

– пояснив Шабунін.

"Друге – голосування в залі. Депутати можуть захворіти й просто не прийти на сесію. Коли ти в залі, не проголосувати за законопроєкт, який рятує країну, – складно. Але захворіти й не прийти – набагато безпечніше. Коломойський – це сильний гравець", – підсумував Шабунін.

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?Він передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Загалом законопроєкт має усунути законодавчі прогалини, які виникли під час очищення банківської системи. Також повинен знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію "Приватбанку".