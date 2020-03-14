Зеленскому стоит обратить внимание на ответ Турции России, – Остальцев

Почти каждый день политика "мира" президента Зеленского не дает желаемого результата. Оккупанты же не прекращают обстреливать и провоцировать наших военных.

Об этом в видеоблоге "VETERANO блог" рассказал ветеран Леонид Остальцев.

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"Надеяться, что россияне и их обезьяны будут придерживаться обещаний или каких-либо требований – себя не уважать. Они уже давно дали понять, что будут продолжать свою политику войны", – пояснил автор блога.

Наш главнокомандующий хотя и называет войну войной, но гнет одну и ту же линию: "Надо еще больше стараться ее завершить". Но я никак не могу понять: как завершить войну?

– отметил Остальцев.

Он добавил, что такими своими фразами и действиями, а порой – бездействием, глава государства может деморализовать собственные вооруженные силы.

"Каким бы миролюбивым ни был президент, он принял полномочия Верховного главнокомандующего. А это обязывает соответственно реагировать на подобные ситуации", – утверждает ветеран.

Я бы, наверное, порекомендовал президенту обратить внимание на турок, которые с Россией дружат, но в военных вопросах их дружба заканчивается,

– подчеркнул Остальцев.

Он привел пример: когда в Сирии погибли 32 турецких солдата от, как считают турки, "поддерживаемых Россией проасадовских сил", то на государственном уровне звучал только один тезис: убивать всех противников, что вооруженные силы Турции успешно делают с помощью своих беспилотников и артиллерии с авиацией.

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