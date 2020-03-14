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      Зеленському варто звернути увагу на відповідь Туреччини Росії, – Остальцев

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / GettyImages

      Майже кожного дня політика "миру" президента Зеленського не дає бажаного результату. Окупанти ж не припиняють обстрілювати та провокувати наших військових.

      Про це у відеоблозі "VETERANO блог" розповів ветеран Леонід Остальцев.

      Читайте також Війна на Донбасі не може не цікавити: ветеран розкритикував українців, які "поза політикою"

      "Сподіватися, що росіяни та їхні мавпи будуть дотримуватися обіцянок чи якихось вимог – себе не поважати. Вони вже давно дали зрозуміти, що продовжуватимуть свою політику війни", – пояснив автор блогу.

      Наш головнокомандувач хоч і називає війну війною, але гне одну і ту саму лінію: "Треба ще більше намагатися її завершити". Але я ніяк не можу второпати: як завершити війну? – наголосив Остальцев.

      Він додав, що такими своїми фразами і діями, а деколи – бездіяльністю, глава держави може деморалізувати власні Збройні сили.

      "Яким би миролюбним не був президент, він прийняв повноваження Верховного головнокомандувача. А це зобов'язує відповідно реагувати на подібні ситуації", – стверджує ветеран.

      Я б, напевно, порекомендував президенту звернути увагу на турків, які з Росією товаришують, але у військових питаннях їхня дружба закінчується,
       – підкреслив Остальцев.

      Він навів приклад: коли у Сирії загинули 32 турецьких солдати від, як вважають турки, "підтримуваних Росією проасадівських сил", то на державному рівні звучала тільки одна теза: вбивати всіх супротивників, що збройні сили Туреччини успішно роблять за допомогою своїх дронів і артилерії із авіацією.

      Дивіться відео, як  армія Туреччини знищила російську систему "Панцир-С1"

       

      "Президент Туреччини ввів військовий стан і розпочав операцію "весняний щит", яка має на меті відтіснити від своїх кордонів все, що є – вглиб сирійської території на 20 кілометрів. Мудро і потужно. Я б сказав – відповідь із яйцями", – підсумував автор блогу.

      Більше про атаку Росії на Туреччину в Сирії – читайте тут.

      Дивіться відео "VETERANO блог" Леоніда Остальцева за 14 березня 2020

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини політики Новини України Відеоблоги Володимир Зеленський Війна на Донбасі Україна – Росія Атака Росії на Туреччину в Сирії
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