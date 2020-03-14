Зеленському варто звернути увагу на відповідь Туреччини Росії, – Остальцев

Про це у відеоблозі "VETERANO блог" розповів ветеран Леонід Остальцев.

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"Сподіватися, що росіяни та їхні мавпи будуть дотримуватися обіцянок чи якихось вимог – себе не поважати. Вони вже давно дали зрозуміти, що продовжуватимуть свою політику війни", – пояснив автор блогу.

Наш головнокомандувач хоч і називає війну війною, але гне одну і ту саму лінію: "Треба ще більше намагатися її завершити". Але я ніяк не можу второпати: як завершити війну? – наголосив Остальцев.

Він додав, що такими своїми фразами і діями, а деколи – бездіяльністю, глава держави може деморалізувати власні Збройні сили.

"Яким би миролюбним не був президент, він прийняв повноваження Верховного головнокомандувача. А це зобов'язує відповідно реагувати на подібні ситуації", – стверджує ветеран.

Я б, напевно, порекомендував президенту звернути увагу на турків, які з Росією товаришують, але у військових питаннях їхня дружба закінчується,

– підкреслив Остальцев.

Він навів приклад: коли у Сирії загинули 32 турецьких солдати від, як вважають турки, "підтримуваних Росією проасадівських сил", то на державному рівні звучала тільки одна теза: вбивати всіх супротивників, що збройні сили Туреччини успішно роблять за допомогою своїх дронів і артилерії із авіацією.

#BREAKING

Footage of the #Pantsir #S1 (SA-22) air defense system that was shot down by Turkish armed #UAVs in #Seraqip on the night of 03MAR2020 while its radar was active. Thermal camera traces on the side of the battery indicate the system was engaging against Turkish aircraft. pic.twitter.com/jqICENIEYV — Clash Report (@clashreport) March 3, 2020

"Президент Туреччини ввів військовий стан і розпочав операцію "весняний щит", яка має на меті відтіснити від своїх кордонів все, що є – вглиб сирійської території на 20 кілометрів. Мудро і потужно. Я б сказав – відповідь із яйцями", – підсумував автор блогу.

Більше про атаку Росії на Туреччину в Сирії – читайте тут.

Дивіться відео "VETERANO блог" Леоніда Остальцева за 14 березня 2020