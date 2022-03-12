"Зеленые коридоры", которые Украина откроет 13 марта

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что сегодня, 12 марта, с оккупированных территорий удалось эвакуировать около 13 тысяч человек.

Также она анонсировала маршруты, которые откроются 13 марта. И добавила, что будет еще одна попытка завезти гуманитарную помощь в Мариуполь.

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Какие маршруты откроются 13 марта:

Луганская область,

Киевская область,

Тогда же будет еще попытка гуманитарного коридора от Запорожья до Мариуполя через Бердянск. Сегодня колонна не смогла добраться до Мариуполя из-за задержки на блокпосте.

Так случилось, что наша колонна долго была на блокпосте – более 5 часов, и не смогла добраться сегодня до Мариуполя. Но мы держим кулаки – мы знаем, что смелость и преданность, мужество тех людей которые, вызвались, чтобы поехать к нашим жителям Мариуполя и донести до них воду, медикаменты и продукты – одержит победу,

– заявила Верещук.

Смотрите брифинг Ирины Верещук: