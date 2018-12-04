"Зеленые" тарифы: как украинцы обогащают Ахметова

Аукционы на "зеленые" тарифы отложили в пользу монополиста Рината Ахметова. Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса проголосовал, чтобы прозрачные аукционы, которые создадут конкуренцию на рынке, начались с 2020 года, а не со следующего, как того требуют международные инвесторы.

Именно в таком виде законопроект попадет на голосование в Верховную Раду.

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Большинство депутатов из комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса проголосовали за то, чтобы "зеленый" тариф остался до 2020 года. "Зеленый" тариф – это цена по которой государство покупает электричество у тех, кто производит его с помощью безвредных для окружающей среды технологий. Энергию солнца покупают по 0,15 евроцентов за киловатт-час.

Сейчас "зеленые" тарифы в Украине в 2-3 раза выше чем в Германии, тарифы на солнце вообще самые высокие в мире, то есть в бедной стране, которая просит внешнюю помощь,

– сказал председатель Ассоциации потребителей энергетики Андрей Герус.

Высокий тариф еще десять лет назад установили, чтобы стимулировать развитие безопасной для природы энергетики, установили тогда, когда ветряков и солнечных панелей было мало, а стоило это удовольствие огромные деньги.

Сейчас же эти технологии дешевле. И логичнее было бы изменить правила игры. Например, ввести Аукционную систему, которую предлагают в Европейском банке реконструкции и развития. Тогда государство выбирало бы у кого из производителей выгоднее покупать электроэнергию.

Мы считаем, опираясь на международную практику, что практика "зеленых аукционов" более передовая и современная, гибкая и соответствует условиям рынка. Поэтому мы хотим, чтобы парламентарии задумались над этим и были приняты соответствующие законы,

– заявил старший советник ЕБРР Антон Усов.

Однако, это не выгодно олигархам, которые ловко научились зарабатывать на солнце и ветре. Когда-то это делал Андрей Клюев, теперь Ринат Ахметов. К слову, на дополнительные заработки олигархам скидываемся мы все. Ведь эти компенсации зашиты в платежках за электроэнергию. Если вы заплатили за свет 200 гривен, то 8% из этой суммы, то есть 17 гривен – это ваш вклад в развитие возобновляемой энергетики.

К сожалению, прогнозы не оптимистичны, людям возможно придется увидеть увеличение в счетах не только за газ, а еще и за электроэнергию. Ринат Ахметов, который за наш с вами счет, будет себе обеспечивать дополнительно на "Роттердам+" более 12 миллиардов гривен на той схеме и еще несколько миллиардов именно на "зеленых" тарифах,

– отметила секретарь Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Виктория Войцицкая.

Именно поэтому и продвигают закон, который якобы и предусматривает введение аукционов, но с отсрочкой. Между тем, ЕБРР, который вкладывает деньги в наши проекты по возобновляемой энергетике, готов прекратить финансирование.

Не устраивает их, что возобновляемая энергетика работает на олигархов. А в это время одиозный законопроект уже в четверг окажется на рассмотрении у депутатов.