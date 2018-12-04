00:13
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      "Зеленые" тарифы: как украинцы обогащают Ахметова

      83 Читати новину українською

      Аукционы на "зеленые" тарифы отложили в пользу монополиста Рината Ахметова. Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса проголосовал, чтобы прозрачные аукционы, которые создадут конкуренцию на рынке, начались с 2020 года, а не со следующего, как того требуют международные инвесторы.

      Именно в таком виде законопроект попадет на голосование в Верховную Раду.

      Читайте также: Как украинские олигархи зарабатывают на солнце и ветре

      Большинство депутатов из комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса проголосовали за то, чтобы "зеленый" тариф остался до 2020 года. "Зеленый" тариф – это цена по которой государство покупает электричество у тех, кто производит его с помощью безвредных для окружающей среды технологий. Энергию солнца покупают по 0,15 евроцентов за киловатт-час.

      Сейчас "зеленые" тарифы в Украине в 2-3 раза выше чем в Германии, тарифы на солнце вообще самые высокие в мире, то есть в бедной стране, которая просит внешнюю помощь,
      – сказал председатель Ассоциации потребителей энергетики Андрей Герус.

      Высокий тариф еще десять лет назад установили, чтобы стимулировать развитие безопасной для природы энергетики, установили тогда, когда ветряков и солнечных панелей было мало, а стоило это удовольствие огромные деньги.

      Сейчас же эти технологии дешевле. И логичнее было бы изменить правила игры. Например, ввести Аукционную систему, которую предлагают в Европейском банке реконструкции и развития. Тогда государство выбирало бы у кого из производителей выгоднее покупать электроэнергию.

      Мы считаем, опираясь на международную практику, что практика "зеленых аукционов" более передовая и современная, гибкая и соответствует условиям рынка. Поэтому мы хотим, чтобы парламентарии задумались над этим и были приняты соответствующие законы,
      – заявил старший советник ЕБРР Антон Усов.

      Однако, это не выгодно олигархам, которые ловко научились зарабатывать на солнце и ветре. Когда-то это делал Андрей Клюев, теперь Ринат Ахметов. К слову, на дополнительные заработки олигархам скидываемся мы все. Ведь эти компенсации зашиты в платежках за электроэнергию. Если вы заплатили за свет 200 гривен, то 8% из этой суммы, то есть 17 гривен – это ваш вклад в развитие возобновляемой энергетики.

      К сожалению, прогнозы не оптимистичны, людям возможно придется увидеть увеличение в счетах не только за газ, а еще и за электроэнергию. Ринат Ахметов, который за наш с вами счет, будет себе обеспечивать дополнительно на "Роттердам+" более 12 миллиардов гривен на той схеме и еще несколько миллиардов именно на "зеленых" тарифах,
      – отметила секретарь Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Виктория Войцицкая.

      Именно поэтому и продвигают закон, который якобы и предусматривает введение аукционов, но с отсрочкой. Между тем, ЕБРР, который вкладывает деньги в наши проекты по возобновляемой энергетике, готов прекратить финансирование.

      Не устраивает их, что возобновляемая энергетика работает на олигархов. А в это время одиозный законопроект уже в четверг окажется на рассмотрении у депутатов.

      Автор: Елизавета Герасимюк, Оксана Тропотяга
      Теги: коммунальные услуги Новости Украины Энергетика Солнечная энергетика Ринат Ахметов
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 4 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 4 декабря: ключевая фигура в деле Гандзюк и Янукович может уехать в Израиль
      4 декабря , 22:31 Главные новости 4 декабря: ключевая фигура в деле Гандзюк и Янукович может уехать в Израиль
      272
      Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      4 декабря , 22:00 Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      Валерій Карпунцов 295
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      4 декабря , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Задержание украинцев в Грузии: что известно и в чем их обвиняют
      4 декабря , 21:02 Задержание украинцев в Грузии: что известно и в чем их обвиняют
      Світлана Попова 417
      Парламентские приключения "боевых радикалов", или как "Снековый король" с президентом "воевал"
      4 декабря , 20:35 Парламентские приключения "боевых радикалов", или как "Снековый король" с президентом "воевал"
      206
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук