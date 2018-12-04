"Зелені" тарифи: як українці збагачують Ахметова

Аукціони на "зелені" тарифи відклали на користь монополіста Ріната Ахметова. Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу проголосував, щоб прозорі аукціони, які створять конкуренцію на ринку, розпочались з 2020 року, а не з наступного, як того вимагають міжнгародні інвестори.

Саме у такому вигляді законопроект потрапить на голосування до Верховної Ради.

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Більшість депутатів з комітету з питань паливно-енергетичного комплексу проголосували за те, щоб "зелений" тариф залишився до 2020 року. "Зелений" тариф – це ціна за якою держава купує електрику у тих, хто виробляє її за допомогою нешкідливих для довкілля технологій. Енергію сонця купують по 0,15 євроцентів за кіловат-годину.

Зараз "зелені" тарифи в Україні в 2-3 рази вище ніж в Німеччині, тарифи на сонці взагалі найвищі у світі, тобто в бідній країні, яка просить зовнішню допомогу,

– сказав голова Асоціації споживачів енергетики Андрій Герус.

Високий тариф ще десять років тому встановили, аби стимулювати розвиток безпечної для природи енергетики, встановили тоді коли вітряків та сонячних панелей було мало, а коштувало це задоволення величезні гроші.

Нині ж ці технології дешевші. І логічніше було б змінити правила гри. Наприклад, запровадити Аукціонну систему, яку пропонують в Європейському банку реконструкції та розвитку. Тоді держава держава вибирала б у кого з виробників вигідніше купувати електроенергію.

Ми вважаємо, спираючись на міжнародну практику, що практика "зелених аукціонів" більш передова та сучасна, гнучка та відповідає умовам ринку. Тому ми хочемо, щоб парламентарі задумалися над цим і були прийняті відповідні закони,

– заявив старший радник ЄБРР Антон Усов.

Однак, це не вигідно олігархам, які вправно навчилися заробляти на сонці і вітрі. Колись це робив Андрій Клюєв, тепер Рінат Ахметов. До слова, на додаткові заробітки олігархам скидаємося ми всі. Адже ці компенсації зашиті у платіжках за електроенергію. Якщо ви заплатили за світло 200 гривень, то 8% з цієї суми, тобто 17 гривень – це ваш внесок у розвиток відновлювальної енергетики

На жаль, прогнози не оптимістичні, людям можливо доведеться побачити збільшення у рахунках не тільки за газ, а ще й і за електроенергію. Рінат Ахметов, який за наш з вами рахунок, буде собі забезпечувати додатково на "Роттердам+" більше ніж 12 мільярдів гривень на тій схемі і ще кілька мільярдів саме на "зелених" тарифах,

– наголосила секретар Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Вікторія Войціцька.

Саме тому і просувають закон, який нібито й передбачає запровадження аукціонів, але з відстрочкою. Тим часом, ЄБРР, який вкладає гроші у наші проекти з відновлювальної енергетики, готовий припинити фінансування.

Не влаштовує їх, що відновлювальна енергетика працює на олігархів. А у цей час одіозний законопроект вже у четвер опиниться на розгляді у депутатів.