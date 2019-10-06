Земельная реформа и крепостничество: что общего, или исторические аллюзии

Многие говорят, что нельзя вводить земельную реформу, потому что люди против. Интересно, конечно, почему надо опрашивать людей относительно права других людей распоряжаться своей собственностью. Но это вопрос риторический. А пока что…

Минутка истории 1860 год.

Императорская социологическая служба провела опрос в Киеве, Полтаве и Харьков, нужно ли отменять крепостное право. И мы видим, что идея реформы не популярна в народе. И встает вопрос, а нужны ли такие реформы, которые не популярны среди людей? Не лучше ли еще подождать?

Читайте также: Зеленский назначил Лещенко уполномоченным президента по земельным вопросам

Вот что говорят простые жители, когда мы спросили у них, поддерживают ли они отмену крепостного права.

Княгиня Юлия Владимировна: "нельзя допустить того, чтобы украинские люди остались один на один со своими проблемами. Как только мы отменено крепостное право, эту исконную украинскую традицию, никто не сможет защитить маленького украинца в этом жестоком мире. Только крепостное право дает настоящую защиту украинскому крестьянину. Может когда-нибудь, в будущем, когда мир будет совсем другой, когда это будет безопасно, мы пойдем по этому пути. Но не сейчас. Мы не можем этого сделать ради самих людей. Мы ответственны за них".

Сахарозаводчик Бениамин Валеревич: "Как такое можно допустить? Вы же только дадите свободу, то иностранцы сразу заберут этих людей. Они поедут в Канаду или куда-то. А кто будет работать? Кто будет работать и создавать добро для государства, я вас спрашиваю. Вы же такое видели? Никто работать не будет, где мы сахар будем брать? Где я буду брать свеклу, я вас спрашиваю. И сколько он будет стоить, если платить за работу? Вы представляете? Вы представляете какие будут тарифы на сахар? Вы желаете сделать так, чтобы нашим гражданам нечего было есть. А наша промышленность? Что мне делать, я вас спрашиваю? Кто мне его будет выращивать. А потом вы же скажете, что можно еще и иностранцам землю продавать? Позволить им заводы здесь строить? Я знаю с чего это все начинается. А дальше не остановишь. Так что нет, зуськи. Мы станем тогда рабами. Мы не рабы, рабы не мы".

Прохожий Василий: "Вы что предлагаете, господин. Вы предлагаете отказаться от исконных украинских традиций? Но вы желаете убитьв нас все украинское. Вы предатель, вы украинофоб. В Украине всегда было так. Всегда были господа. Славная украинская аристократия. И при них были люди. Они не могут друг без друга. Это святая украинская традиция. И вы желаете от нее отказаться. Крепостничество никому не мешает. Посмотрите, великий Тарас Шевченко родился крепостным. И разве это помешало его успеху? Нет, потому что он украинец. А мы талантливая нация. И хребет нашей нации - это святые украински традиции. И крепостное право - это одно из них".

Святослав Олегович, Полтавская губерния, помещик: "О чем вы говорите. Я вот сам имею крепостных. И я приехал в Киев. А потом вернусь к ним, буду рассказывать им, как и что в мире. Буду говорить, что делать. Что они смогут без панской ласки? Я всегда им говорю. Вы счастливы в том, что у вас есть я. Вы никто без меня. И вы хотите оставить детей без отца? Вы хотите, чтобы они сами выбирали, что сеять, где работать. Вы с ума сошли".

Галина Петровна, продавщица меда на Житнем рынке: "Нельзя этого допустить. Вы уже слышали? Мировые масоны, эти жидомасоны, они уже выделили тонны золота для того, чтобы скупить украинцев. И как только украинские крестьяне получат волю, их сразу же заберут, увезут на рудники. Они будут работать на тайных заводах жидомасонов. Над ними будут делать опыты. Об этом уже всем известно. Все говорят. Нельзя этого делать".

К теме: Рынок земли: фермерам – кредиты, олигархам – ограничения