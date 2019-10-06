Земельна реформа та кріпацтво: що спільного, або Історичні алюзії

Багато хто говорить, що не можна запроваджувати земельну реформу, бо люди проти. Цікаво, звичайно, чому треба опитувати людей стосовно права інших людей розпоряджатися своєю власністю. Але це питання риторичне. А поки що…

Хвилинка історії 1860 рік.

Імператорська соціологічна служба провела опитування в Києві, Полтаві і Харкові чи потрібно відміняти кріпосне право. І ми бачимо, що ідея реформи не популярна у народі. І постає питання, а чи потрібні такі реформи, які не популярні серед людей? Чи не краще ще зачекати?

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От що кажуть прості мешканці, коли ми запитали у них, чи підтримують вони відміну кріпосного права.

Княгиня Юлія Володимировна: "Не можна допустити того, щоб українські люди залишились один на один із своїми проблемами. Як тільки ми відмінено кріпатство, цю споконвічну українську традицію, ніхто не зможе захистити маленького українця у цьому жорстокому світі. Тільки кріпатство дає справжній захист украінському селянину. Може колись, у майбутньому, коли світ буде зовсім інший, коли це буде безпечно, ми підемо по цьому шляху. Але не зараз. Ми не можемо цього зробити заради самих людей. Ми відповідальні за них".

Цукрозаводчик Беніамін Валерєвіч: "Як таке можна допустити? Ви ж тіки дасте свободу, то іноземці відразу заберуть цих людей. Вони поїдуть до Канади чи деінде. А хто буде працювати? Хто буде працювати і створювати добро для держави, я вас питаю. Ви же таке бачили? Ніхто працювати не буде, де ми цукор будемо брати? Де я буду брати буряк, я вас питаю. І скільки він буде коштувати, якщо платити за роботу? Ви уявляєте? Ви уявляєте які будуть тарифи на цукор? Ви бажаєте зробити так, щоб нашим громадянам не було чого їсти. А наша промисловість? Що мені робити, я вас питаю? Хто мені його буде вирощувати. А потім ви ж скажете, що можно ще й іноземцям землю продавати? Дозволити їм заводи тут будувати? Я знаю з чого це все починається. А далі не зупиниш. Так що ні, зуськи. Ми станемо тоді рабами. Ми не раби, раби не ми".

Перехожий Василь: "Ви що пропонуєте, пане. Ви пропонуєте відмовитись від споконвічних українських традицій? Та ви бажаєте вбити у нас все українське. Ви запроданець, ви українофоб. В Україні завжди було так. Завжди були пани. Славна українська аристократія. І при них були люди. Вони не можуть один без одного. Це свята українська традиція. І ви бажаєте від неї відмовитись. Кріпацтво нікому не заважає. Подивіться, великий Тарас Шевченко народився кріпаком. І хіба це завадило його успіху? Ні, бо він українець. А ми талановита нація. І хребет нашоі нації – то святі українськи традиції. І кріпатство – це одне з них".

Пан Святослав Олегович, Полтавська губернія, поміщик: "Про що ви говорите. Я от сам маю кріпаків. І я приїхав до Києва. А потім повернусь до них, буду розповідати їм як і що у світі. Буду казати, що робити. Що вони зможуть без панськоі ласки? Я завжди їм кажу. Ви щасливі у тому, що у вас є я. Ви ніхто без мене. І ви бажаєте залишити дітей без батька? Ви бажаєте, щоб вони самі обирали, що сіяти, де працювати. Ви зглузду з'їхали".

Галина Петрівна, продавчиня меду на Житньому ринку: "Не можна цього допустити. Ви вже чули? Світові масони, ці жидомасони, вони вже виділили тони золота для того, щоб скупити українців. І як тільки українські селяни отримають волю, їх одразу ж заберуть, вивезуть на копальні. Вони будуть працювати на таємних заводах жидомасонів. Над ними будуть робити досліди. Про це вже всім відомо. Всі говорять. Не можна цього робити".

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