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Земельное ярмо: кому выгоден мораторий на землю

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Мораторий на землю выгоден только крупным агрохолдингам и олигархам, приближенным к власти. Которые часто даже не платят за землю, которой пользуются, ни селянам, ни государству. А еще политикам, которые имеют дивиденды перед выборами от очередной спекуляции на тему "всю землю раскупят и черноземы вывезут".

Мораторий на продажу земли – незаконный. Такое решение на этой неделе вынес Европейский суд по правам человека. Иск подали обычные пенсионеры, которые хотели бы продать свои паи.

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Пенсионер Виктор Цицюра живет в Тернополе. От матери когда-то унаследовал 3 гектара земли. Хотел бы ее продать, но из-за моратория сделать этого не может.

Государство должно мне компенсировать ту стоимость, которую я бы получил, если бы этой землей мог обладать или продать,
– рассказал истец к государству Виктор Цицюра.

Бороться за свои права решил в Европейском суде по правам человека. Несколько лет собирал доказательства и таки выиграл. 22 мая суд в Страсбурге признал мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий в Украине вот уже 18-й год – неправомерным. Все это время 7 миллионов крестьян имели возможность только за бесценок сдавать землю в аренду или продавать за копейки на черном рынке.

Виктор Цицюра просил о 30 тысячах долларах компенсации. Однако, эту просьбу суд отклонил. Пока что обязал правительство и депутатов как можно быстрее найти баланс между интересами государства и владельцев паев. Если проблемы не решат, то следующие истцы же могут отсудить деньги. И эти судебные решения, если их будет много, будут стоить государству миллионы гривен.

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10 тысяч долларов, а то и больше – столько бы мог стоить гектар украинской земли. Ведь наши черноземы одни из самых плодородных в мире. Сейчас стоимость катастрофически занижена – 1000 долларов за гектар. А отсюда несправедливая цена за аренду. Из-за этого владельцы паев ежегодно недополучают около 3 миллиардов долларов. А бюджет страны только в прошлом году потерял 60 миллионов. И это только официальные данные. Ведь 75% пашни до сих пор не зарегистрированы в Земельном кадастре и не учитываются.

Я не знаю считали ли суммарные потери, однако когда мы говорим ежегодные – это нам стоит 1-1,5% ВВП, это больше чем 1 миллиард долларов в год. Кредиторы и общественность должны давить на власть для того, чтобы мораторий наконец закончился, другого пути нет, – финансовый аналитик Dragon Capital Сергей Фурса.

Для сравнения, летом Украина снова попросит у МВФ кредит – почти 2 миллиарда долларов. Хотя могла их просто заработать благодаря инвестициям в земельный фонд. Если говорить о мелком и среднем бизнесе – он также выигрывает от снятия моратория. Ведь сможет на своих гектарах строить животноводческие комплексы или современную систему полива зерновых, не опасаясь, что инвестированные в бизнес деньги исчезнут вместе с землей, которую они арендуют.

Мораторий на землю выгоден только крупным агрохолдингам и олигархам, приближенным к власти. Которые часто даже не платят за землю, которой пользуются, ни селянам, ни государству. А еще политикам, которые имеют дивиденды перед выборами от очередной спекуляции на тему "всю землю раскупят и черноземы вывезут".

Однако, пока за права борются единицы. Поэтому власть вполне может отбросить вопрос создания рынка земли до 2020 года. А после после парламентских и президентских выборов депутаты снова будут сыпать обещаниями отменить мораторий.

Автор: Леся Выговская
Теги: Новости Украины Новости политики рынок земли Европейский суд
Источник: 24 Канал
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