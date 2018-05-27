Земельне ярмо: кому вигідний мораторій на землю

Мораторій на землю вигідний лише великим агрохолдингам і олігархам, наближеним до влади. Які часто навіть не платять за землю, якою користуються, ні селянам, ні державі. А ще політикам, які мають дивіденди перед виборами від чергової спекуляції на тему "всю землю розкуплять і чорноземи вивезуть".

Мораторій на продаж землі – незаконний. Таке рішення цього тижня виніс Європейський суд з прав людини. Позов подали звичайні пенсіонери, які хотіли би продати свої паї.

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Пенсіонер Віктор Цицюра живе у Тернополі. Від матері колись успадкував 3 гектари землі. Хотів би її продати, однак через мораторій зробити цього не може.

Держава повинна мені компенсувати ту вартість, яку б я отримав, якби цією землею міг володіти або продати,

– розповів позивач до держави Віктор Цицюра.

Виборювати свої права вирішив у Європейському суді з прав людини. Декілька років збирав докази і таки виграв. 22 травня суд у Страсбурзі визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель, який діє в Україні ось вже 18-й рік – неправомірним. Увесь цей час 7 мільйонів селян мали можливість лише за безцінь здавати землю в оренду або ж продавати за копійки на чорному ринку.

Віктор Цицюра просив про 30 тисяч доларів компенсації. Однак, це прохання суд відхилив. Поки що зобов'язав уряд та депутатів якнайшвидше знайти баланс між інтересами дежрави та власників паїв. Якщо ж проблеми не вирішать, то наступні позивачі таки можуть вибороти гроші. І ці судові рішення, якщо їх буде багато, коштуватимуть державі не один мільйон гривень.

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10 тисяч доларів, а то й більше – стільки б міг коштувати гектар української землі. Адже наші чорноземи одні з найродючіших у світі. Натомість, зараз вартість катастрофічно занижена – 1 тисяча доларів за гектар. А звідси несправедлива ціна за оренду. Через це власники паїв щорічно недоотримують близько 3 мільярди доларів. А бюджет країни лише торік втратив 60 мільйонів. І це лише офіційні дані. Адже 75% ріллі досі не зареєстровані в Земельному кадастрі і не обліковуються.

Я не знаю чи рахували сумарні втрати, проте коли ми говоримо щорічні – це нам коштує 1-1,5% ВВП, це більше ніж 1 мільярд доларів на рік. Кредитори і громадськість повинні тиснути на владу для того, щоб мораторій нарешті закінчився, іншого шляху немає, – фінансовий аналітик Dragon Capital Сергій Фурса.

Для порівняння, влітку Україна знову попросить у МВФ позику – майже 2 мільярди доларів. Хоча могла їх просто заробити завдяки інвестиціям у земельний фонд. Якщо говорити про дрібний та середній бізнес – він також виграє від зняття мораторію. Адже зможе на своїх гектарах будувати тваринницькі комплекси чи сучасну систему поливу зернових, не побоюючись, що інвестовані у бізнес гроші зникнуть разом із землею, яку вони орендують.

Мораторій на землю вигідний лише великим агрохолдингам і олігархам, наближеним до влади. Які часто навіть не платять за землю, якою користуються, ні селянам, ні державі. А ще політикам, які мають дивіденди перед виборами від чергової спекуляції на тему "всю землю розкуплять і чорноземи вивезуть".

Однак, поки що за права борються одиниці. Тож влада цілком може відкинути питання створення ринку землі до 2020 року. А після після парламентських та президентських виборів депутати знову сипатимуть обіцянками скасувати мораторій.