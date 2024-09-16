Так, землетрясение застало президента Молдовы Майю Санду прямо в прямом эфире.

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Санду "затряслась" в эфире

Как президента Молдовы "трясло" в студии: смотрите видео

Отметим, что в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Его почувствовали в Болгарии, Молдове и Украине. Так, мебель тряслась в квартирах жителей Николаева, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях.

По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, на юге Одесской области землетрясение, предварительно, достигло 2-4 баллов. Также ощущались толчки и в других районах области. Информация уточняется.

Напомним, что 1 сентября землетрясение зафиксировали возле Крымского полуострова.