Об этом сообщили в греческом издании Ekathimerini. Землетрясение также почувствовали и на территории монастыря на Афоне.

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Что известно о землетрясении на Афоне

По данным Афинского геодинамического института, очаг землетрясения находился в 8 километрах к северо-западу от горы Афон в Греции на глубине 12,8 километра.

Через несколько минут был зафиксирован также сильный афтершок магнитудой 3,9. Сейчас о разрушениях или пострадавших в результате колебаний земли возле Афона не сообщали.

Стоит отметить, что Афон является важным центром православного монашества, там расположено 20 монастырей, каждый из которых имеет свою специфику и традиции. Монастыри хранят богатые культурные и исторические сокровища, в частности древние манускрипты, иконы и архитектурные памятники. Посещение Афона возможно только для мужчин, которые должны получить специальное разрешение.

К слову, ранее землетрясение также ощутили и в Одесской области в Украине. Тогда в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Его почувствовали в Болгарии, Молдове и Украине, в частности в Одессе.