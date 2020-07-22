На Аляске – мощное землетрясение, была угроза цунами: видео
На Аляске утром 22 июля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Была объявлена угроза цунами, однако позже ее отменили.
Эпицентр землетрясения был далеко от населенных пунктов
Эпицентр землетрясения был расположен в 96 километрах от города Перривил. Об этом информирует CNN.
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Землетрясение произошло на глубине 12 километров. В штате сразу объявили предупреждение о цунами. Территория, которая была под угрозой, достигала 300 километров.
Все землетрясения, возникающие выше 70 километров, – неглубокие. Однако часто именно они наносят наибольший вред, независимо от их силы,
– сообщила метеоролог Элисон Чинчер.
Зафиксировали более 10 повторных толчков
Цунами грозило южному побережью Аляски, однако после наблюдений метеорологи все же отменили предупреждение. Несмотря на это, они призывают быть начеку.
После наибольшего толчка на Аляске уже зафиксировали по меньшей мере 11 повторных – магнитудой от 3,9 до 6,1 балла.
Смотрите видео с сиренами, предупреждающими о цунами: