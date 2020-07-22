На Аляске утром 22 июля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Была объявлена угроза цунами, однако позже ее отменили.

Эпицентр землетрясения был далеко от населенных пунктов

Эпицентр землетрясения был расположен в 96 километрах от города Перривил. Об этом информирует CNN.

Читайте также В Турции снова произошло землетрясение: видео

Землетрясение произошло на глубине 12 километров. В штате сразу объявили предупреждение о цунами. Территория, которая была под угрозой, достигала 300 километров.

Все землетрясения, возникающие выше 70 километров, – неглубокие. Однако часто именно они наносят наибольший вред, независимо от их силы,

– сообщила метеоролог Элисон Чинчер.

Зафиксировали более 10 повторных толчков

Цунами грозило южному побережью Аляски, однако после наблюдений метеорологи все же отменили предупреждение. Несмотря на это, они призывают быть начеку.

После наибольшего толчка на Аляске уже зафиксировали по меньшей мере 11 повторных – магнитудой от 3,9 до 6,1 балла.

Обратите внимание! Метеорологи отмечают, что именно неглубокие землетрясения магнитудой 7,6 – 7,8 балла способны вызвать самые разрушительные цунами.

Смотрите видео с сиренами, предупреждающими о цунами:

Pray for safety for the people located around the 7.8 earthquake zone in Homer Alaska right now. 2020 just doesn't want to end fast enough. #tsunami #Earthquake #tsunami pic.twitter.com/Vrk1UJgRrr — Mina Hazelina (@MinaHazelina) July 22, 2020