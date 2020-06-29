В Турции снова произошло землетрясение: видео
В провинции Мугла на юго-западе Турции 28 июня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 балла. Информации о погибших или пострадавших нет. Предыдущий раз страну трясло 14 июня.
Подземные толчки зафиксировали в 20:43 29 июня по киевскому времени, пишет Anadolu со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.
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Очаг залегал на глубине 61,44 километра. Эпицентр землетрясения зафиксировали в курортном городе Мармарис в провинции Мугла, на юго-западе Турции.
Однако его почувствовали также во всех районах соседней провинции Айдын, а также в туристических районах Кушадасы и Дидим.
Пока информации о пострадавших или погибших нет.
В Турции произошло землетрясение: смотрите видео
В турецкой провинции Мугла зафиксировали землетрясение: смотрите карту
Что известно о предыдущем землетрясении в Турции
- 14 июня по стране прошло землетрясение магнитудой 5,7–5,9.
- В результате стихии погиб один человек, а 18 получили ранения.
- Кроме того, разрушены более 10 домов и повреждены дороги.