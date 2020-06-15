Землетрясение магнитудой 5,7 – 5,9 произошло на востоке Турции 14 июня. Известно об одном погибшем и 18 раненых, а также о более 10 разрушенных домах и поврежденных дорогах.

Мощных толчков было как минимум три (магнитудой 5,7, 5,8 и 5,9), чувствовали их в провинциях Бингель, Трабзон, Стамбул, Анкара и других. Об этом рассказали в государственном информационном агентстве Турции Anadolu .

Напомним, 1 июня Землетрясение произошло на Ивано-Франковщине

А после основных произошло еще 33 афтершока (подземные толчки, которые следуют за землетрясением). Толчки ощущали и в соседних Грузии и Армении.

Представители власти сообщили, что в результате землетрясения один человек погиб и 18 получили ранения . Известно также о разрушении более десятка домов и дорог.

Более сотни спасателей поехали в регион, который почувствовал беду более всего – говорят, под завалами находятся люди.



Землетрясение в Турции унесло по меньшей мере одну жизнь / Фото Anadolu



Землю всколыхнули 3 сильные толчки и 33 афтершока / Фото Anadolu