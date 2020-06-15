Землетрус магнітудою 5,7 – 5,9 стався на сході Туреччини 14 червня. Відомо про одного загиблого та 18 поранених, понад 10 зруйнованих будинків та пошкоджені дороги.

Потужних поштовхів було щонайменше три (магнітудою 5,7, 5,8 та 5,9), відчували їх у провінціях Бінґьоль, Трабзон, Стамбул, Анкара та інших. Про це розповіли у державному інформаційному агентстві Туреччини Anadolu.

Нагадаємо, 1 червня Землетрус стався на Івано-Франківщині

А після основних відбулося ще 33 афтершоки (підземні поштовхи, які слідують за землетрусом). Поштовхи відчували й у сусідніх Вірменії та Грузії.

Представники влади повідомили, що внаслідок землетрусу одна людина загинула і 18 зазнали поранень. Відомо також про руйнування понад десятка будинків та доріг.

Понад сотня рятувальників поїхали у регіон, який відчув лихо найбільше – кажуть, під завалами перебувають люди.



Землетрус у Туреччині забрав щонайменше одне життя / Фото Anadolu



Землю сколихнули 3 сильні поштовхи та 33 афтершоки / Фото Anadolu

Попередній сильний землетрус – також у східних районах Туреччини – був у лютому 2020.