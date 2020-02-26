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      У Туреччині знову стався землетрус

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      У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,0: інформації про жертви, потерпілих і руйнування поки немає / Фото з відкритих джерел

      На Сході Туреччини зафіксували підземні поштовхи. Їхня магнітуда становить 5,0.

      Відповідну інформацію оприлюднив Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

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      Землетрус стався приблизно о 23.00 25 лютого за місцевим часом або о 1 ночі за Києвом. Поштовхи було чутно в 40 кілометрах на схід від міста Малатья.

      Фахівці встановили, що його осередок розташовувався на глибині 10 кілометрів.

      Даних про жертви та руйнування поки що не було.

      Де стався землетрус у Туреччині / Карта 

      Зауважимо, що упродовж останнього місяця Туреччину сколихнули кілька потужних землетрусів. Найсмертельніший із них стався увечері 24 січня – тоді загинула 41 людини та 1607 зазнали поранень. Епіцентр поштовхів розташовувався у провінції Елязиг, що на Сході Туреччини.

      28 січня землетрус сколихнув уже західну частину країни. Тут зафіксували поштовхи магнітудою 4,8. За словами представників влади, минулося без великих руйнувань і серйозно травмованих.

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      Вже у середині лютого знову на заході сталися за два дні одразу два землетруси. Ці підземні поштовхи також відчули у Болгарії, Греції та Македонії. Про жертв чи потерпілих тоді також офіційно не повідомляли.

      Натомість потужний смертельний землетрус сколихнув Туреччину 23 лютого. Його магнітуда становила 5,7. Через стихію загинули щонайменше 9 осіб, серед яких було 3 дітей. Ще 37 осіб зазнали поранень. Інцидент трапився в прикордонному з Іраном районі.

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      25 лютого
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Надзвичайні ситуації Стихійні лиха Землетрус Новини Туреччини
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