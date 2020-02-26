У Туреччині знову стався землетрус

На Сході Туреччини зафіксували підземні поштовхи. Їхня магнітуда становить 5,0.

Відповідну інформацію оприлюднив Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

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Землетрус стався приблизно о 23.00 25 лютого за місцевим часом або о 1 ночі за Києвом. Поштовхи було чутно в 40 кілометрах на схід від міста Малатья.

Фахівці встановили, що його осередок розташовувався на глибині 10 кілометрів.

Даних про жертви та руйнування поки що не було.

Де стався землетрус у Туреччині / Карта

Зауважимо, що упродовж останнього місяця Туреччину сколихнули кілька потужних землетрусів. Найсмертельніший із них стався увечері 24 січня – тоді загинула 41 людини та 1607 зазнали поранень. Епіцентр поштовхів розташовувався у провінції Елязиг, що на Сході Туреччини.

28 січня землетрус сколихнув уже західну частину країни. Тут зафіксували поштовхи магнітудою 4,8. За словами представників влади, минулося без великих руйнувань і серйозно травмованих.

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Вже у середині лютого знову на заході сталися за два дні одразу два землетруси. Ці підземні поштовхи також відчули у Болгарії, Греції та Македонії. Про жертв чи потерпілих тоді також офіційно не повідомляли.

Натомість потужний смертельний землетрус сколихнув Туреччину 23 лютого. Його магнітуда становила 5,7. Через стихію загинули щонайменше 9 осіб, серед яких було 3 дітей. Ще 37 осіб зазнали поранень. Інцидент трапився в прикордонному з Іраном районі.