Два землетруси за два дні: в Туреччини зафіксували сильні підземні поштовхи

У західній турецькій провінції Манісі протягом двох днів зафіксували підземні поштовхи магнітудою 5,2 та 4,2.

У Туреччині у вівторок о 19:09 в Манісі був зафіксований поштовх магнітудою 5,2. А вже о 00:23 за місцевим часом – зафіксували другий поштовх магнітудою 4,2. Про це повідомляє Anadolu.

Читайте також: Землетрус на шахті у Польщі: одна людина загинула, є постраждалі

В Управлінні про запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини зазначили, що осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.

Ці підземні поштовхи також відчули у Болгарії, Греції та Македонії.

Землетрус у Туреччині 24 січня: що про нього відомо

Епіцентр землетрусу зафіксували у районі Сивридже в провінції Елязиг на глибині 6,75 кілометра.

Перший поштовх мав магнітуду 6,8, потім були ще поштовхи магнітудою від 5,4 до 3,5.

Окрім Туреччини, землетрус відчули на півночі Сирії, в Лівані та Іраку.

Зруйновані щонайменше 72 будинки, понад 1000 – пошкоджені.

Загинула 41 людина, травм зазнали щонайменше 1600 людей.

З-під завалів наразі вдалося врятувати 45 людей.

Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть залишатися люди.

Одразу після сильних підземних поштовхів у провінції Елязиг закрили аеропорт, проте вранці 25 січня він відновив роботу. Також у регіоні наразі немає перебоїв з постачанням газу та електрики.