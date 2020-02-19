12:15
19 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО ООН КОРОНАВІРУС 2020 РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна хочуть змагатися з Рівзами. Геніальна схема Рогозіна
      Вєсті Кремля
      22:02, 18 лютого
      Вєсті.UA: Послання миру від Януковича. Політичний вертеп Авакова
      Вєсті.UA
      20:14, 18 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО ООН КОРОНАВІРУС 2020 РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Два землетруси за два дні: в Туреччини зафіксували сильні підземні поштовхи

      -
      Землетрус у Туреччині: зафіксували два поштовхи / aa.com.tr

      У західній турецькій провінції Манісі протягом двох днів зафіксували підземні поштовхи магнітудою 5,2 та 4,2.

      У Туреччині у вівторок о 19:09 в Манісі був зафіксований поштовх магнітудою 5,2. А вже о 00:23 за місцевим часом – зафіксували другий поштовх магнітудою 4,2. Про це повідомляє Anadolu.

      Читайте також: Землетрус на шахті у Польщі: одна людина загинула, є постраждалі

      В Управлінні про запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини зазначили, що осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.

       

       

      Ці підземні поштовхи також відчули у Болгарії, Греції та Македонії.

      Землетрус у Туреччині 24 січня: що про нього відомо

      • Епіцентр землетрусу зафіксували у районі Сивридже в провінції Елязиг на глибині 6,75 кілометра.
      • Перший поштовх мав магнітуду 6,8, потім були ще поштовхи магнітудою від 5,4 до 3,5.
      • Окрім Туреччини, землетрус відчули на півночі Сирії, в Лівані та Іраку.
      • Зруйновані щонайменше 72 будинки, понад 1000 – пошкоджені.
      • Загинула 41 людина, травм зазнали щонайменше 1600 людей.
      • З-під завалів наразі вдалося врятувати 45 людей.
      • Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть залишатися люди.

      Одразу після сильних підземних поштовхів у провінції Елязиг закрили аеропорт, проте вранці 25 січня він відновив роботу. Також у регіоні наразі немає перебоїв з постачанням газу та електрики.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Землетрус Новини Туреччини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Наступ бойовиків – новий виклик для Зеленського, або Якого трофея домагається Путін?
      Юрій Шуліпа
      сьогодні , 10:02 Бої під Золотим, російські ватажки бойовиків і Крим: головне з виступу України в ООН
      Василь Денисюк
      18 лютого , 12:32 Топ-10 "трансферів" із футболу в покер
      18 лютого , 10:07 Для нас на першому місці Батьківщина – інтерв'ю із Kozak System
      Рузана Ємельянова
      сьогодні , 09:00 Заплатив 300 доларів: лікар, який вимагав хабар у смертельно хворого, відбувся штрафом
      Олександра Устінова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук