Землетрус на шахті у Польщі: одна людина загинула, є постраждалі

7 лютого стався землетрус на шахті Rudna у місті Польковіце, що в Польщі. У результаті одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Про трагічний інцидент повідомляє "Польське радіо".

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Епіцентр землетрусу на шахті Rudna залягав на глибині приблизно 1 тисяча 100 метрів. У момент підземних поштовхів під землею перебували шахтарі. Більшість з них з'явилася на контрольно-пропускних пунктах. Тоді стало зрозуміло, що деяким людям потрібна медична допомога.

У результаті землетрусу загинув 35-річний гірник. Він був жителем Любліна. Ще четверо людей отримали незначні травми. В одного з постраждалих перелом ноги та травма голови.

Наразі невідомо, що спровокувало землетрус.

Що відомо про шахту Rudna? Розташована на заході Польщі в місті Полковіце. Є одним із найбільших джерел міді та срібла в Польщі.