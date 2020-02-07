18:07
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Землетрус на шахті у Польщі: одна людина загинула, є постраждалі

      42 Читать новость на русском
      У Польщі стався землетрус на шахті / Фейсбук ZG Rudna

      7 лютого стався землетрус на шахті Rudna у місті Польковіце, що в Польщі. У результаті одна людина загинула, ще четверо постраждали.

      Про трагічний інцидент повідомляє "Польське радіо".

      Зверніть увагу: Масштабна аварія в Канаді: вибухнув поїзд із нафтою – відео

      Епіцентр землетрусу на шахті Rudna залягав на глибині приблизно 1 тисяча 100 метрів. У момент підземних поштовхів під землею перебували шахтарі. Більшість з них з'явилася на контрольно-пропускних пунктах. Тоді стало зрозуміло, що деяким людям потрібна медична допомога.

      У результаті землетрусу загинув 35-річний гірник. Він був жителем Любліна. Ще четверо людей отримали незначні травми. В одного з постраждалих перелом ноги та травма голови.

      Наразі невідомо, що спровокувало землетрус.

      Що відомо про шахту Rudna? Розташована на заході Польщі в місті Полковіце. Є одним із найбільших джерел міді та срібла в Польщі. 

       

      Іран назвав умову, за якої може передати чорні скриньки МАУ Україні
      сьогодні
      3631
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Жертви Новини Польщі Постраждалі Землетрус Аварії на шахтах
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Війна між Коломойським і Зеленським: якими можуть бути наслідки для України
      Антон Голобородько 80
      сьогодні , 17:30 Куратор бойовиків на Донбасі Сурков пішов зі служби: що це означає для України
      Віталій Дейнега 287
      4 лютого , 15:23 Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"
      548
      сьогодні , 17:00 Кому дійсно потрібні субсидії
      Юрій Вітренко 98
      сьогодні , 16:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
      Олександр Бевза 694
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук