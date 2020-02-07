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      Землетрясение на шахте в Польше: один человек погиб, есть пострадавшие

      19 Читати новину українською
      В Польше произошло землетрясение на шахте / Фейсбук ZG Rudna

      7 февраля произошло землетрясение на шахте Rudna в городе Польковице, что в Польше. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали.

      О трагическом инциденте сообщает "Польское радио".

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      Эпицентр землетрясения на шахте Rudna залегал на глубине примерно 1 тысяча 100 метров. В момент подземных толчков под землей находились шахтеры. Большинство из них появилось на контрольно-пропускных пунктах. Тогда стало понятно, что некоторым людям нужна медицинская помощь.

      В результате землетрясения погиб 35-летний горняк. Он был жителем Люблина. Еще четыре человека получили незначительные травмы. У одного из пострадавших перелом ноги и травма головы.

      Пока неизвестно, что спровоцировало землетрясение.

      Что известно о шахте Rudna?
      Расположена на западе Польши в городе Полковице. Является одним из крупнейших источников меди и серебра в Польше.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Жертвы Аварии на шахтах Землетрясение Постраждалі Новости Польши
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