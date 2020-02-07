Землетрясение на шахте в Польше: один человек погиб, есть пострадавшие

7 февраля произошло землетрясение на шахте Rudna в городе Польковице, что в Польше. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали.

О трагическом инциденте сообщает "Польское радио".

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Эпицентр землетрясения на шахте Rudna залегал на глубине примерно 1 тысяча 100 метров. В момент подземных толчков под землей находились шахтеры. Большинство из них появилось на контрольно-пропускных пунктах. Тогда стало понятно, что некоторым людям нужна медицинская помощь.

В результате землетрясения погиб 35-летний горняк. Он был жителем Люблина. Еще четыре человека получили незначительные травмы. У одного из пострадавших перелом ноги и травма головы.

Пока неизвестно, что спровоцировало землетрясение.

Что известно о шахте Rudna?

Расположена на западе Польши в городе Полковице. Является одним из крупнейших источников меди и серебра в Польше.