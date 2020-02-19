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      Два землетрясения за два дня: в Турции зафиксировали сильные подземные толчки

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      Землетрясение в Турции: зафиксированы два толчка / aa.com.tr

      В западной турецкой провинции Манисе в течение двух дней зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 и 4,2.

      Во вторник в 19:09 в Манисе, что в Турции, был зафиксирован толчок магнитудой 5,2. А уже в 00:23 по местному времени – зафиксировали второй толчок магнитудой 4,2. Об этом сообщает Anadolu.

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      В Управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции отметили, что очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

      Карта западной части Турции, где были землетрясения:

      Эти подземные толчки также ощутили в Болгарии, Греции и Македонии.

      Это уже не первое землетрясение в Турции за последний месяц. 25 января в стране почувствовали толчки магнитудой 6,8. Они привели к значительным разрушениям и жертвам.

      Землетрясение в Турции 24 января: что о нем известно

      • Эпицентр землетрясения зафиксировали в районе Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,75 километра.
      • Первый толчок имел магнитуду 6,8, потом были еще толчки магнитудой от 5,4 до 3,5.
      • Кроме Турции, землетрясение почувствовали на севере Сирии, в Ливане и Ираке.
      • Разрушены по меньшей мере 72 дома, более 1000 – повреждены.
      • Погиб 41 человек, травмы получили по меньшей мере 1600 человек.
      • Из-под завалов пока удалось спасти 45 человек.
      • Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди.
      • Сразу после сильных подземных толчков в провинции Элязыг закрыли аэропорт, однако утром 25 января он возобновил работу. Также в регионе пока нет перебоев с поставками газа и электричества.
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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Землетрясение Новости Турции
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