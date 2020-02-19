Два землетрясения за два дня: в Турции зафиксировали сильные подземные толчки

В западной турецкой провинции Манисе в течение двух дней зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 и 4,2.

Во вторник в 19:09 в Манисе, что в Турции, был зафиксирован толчок магнитудой 5,2. А уже в 00:23 по местному времени – зафиксировали второй толчок магнитудой 4,2. Об этом сообщает Anadolu.

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В Управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции отметили, что очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

Карта западной части Турции, где были землетрясения:

Эти подземные толчки также ощутили в Болгарии, Греции и Македонии.

Это уже не первое землетрясение в Турции за последний месяц. 25 января в стране почувствовали толчки магнитудой 6,8. Они привели к значительным разрушениям и жертвам.

Землетрясение в Турции 24 января: что о нем известно