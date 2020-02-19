Два землетрясения за два дня: в Турции зафиксировали сильные подземные толчки
В западной турецкой провинции Манисе в течение двух дней зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 и 4,2.
Во вторник в 19:09 в Манисе, что в Турции, был зафиксирован толчок магнитудой 5,2. А уже в 00:23 по местному времени – зафиксировали второй толчок магнитудой 4,2. Об этом сообщает Anadolu.
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В Управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции отметили, что очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
Карта западной части Турции, где были землетрясения:
Эти подземные толчки также ощутили в Болгарии, Греции и Македонии.
Это уже не первое землетрясение в Турции за последний месяц. 25 января в стране почувствовали толчки магнитудой 6,8. Они привели к значительным разрушениям и жертвам.
Землетрясение в Турции 24 января: что о нем известно
- Эпицентр землетрясения зафиксировали в районе Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,75 километра.
- Первый толчок имел магнитуду 6,8, потом были еще толчки магнитудой от 5,4 до 3,5.
- Кроме Турции, землетрясение почувствовали на севере Сирии, в Ливане и Ираке.
- Разрушены по меньшей мере 72 дома, более 1000 – повреждены.
- Погиб 41 человек, травмы получили по меньшей мере 1600 человек.
- Из-под завалов пока удалось спасти 45 человек.
- Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди.
- Сразу после сильных подземных толчков в провинции Элязыг закрыли аэропорт, однако утром 25 января он возобновил работу. Также в регионе пока нет перебоев с поставками газа и электричества.