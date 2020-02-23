Туреччину сколихнув новий потужний землетрус: 7 людей загинули – фото, відео
У Туреччині в прикордонному з Іраном районі вранці 23 лютого стався потужний землетрус магнітудою 5,7. Через стихію загинули щонайменше 7 осіб, серед яких було 3 дітей.
Землетрус сколихнув дві країни Близького Сходу близько 9 години ранку, пише видання Anadolu.
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Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що в результаті підземних поштовхів у селі Озпинар сталися численні руйнування. Рятувальники розбирають завали, адже під ними досі можуть перебувати люди.
Наразі турецька влада повідомляє про щонайменше 7 жертв землетрусу, серед яких 3 дітей. Ще п'ятеро осіб отримали поранення і наразі госпіталізовані у лікарні.
Наслідки землетрусу в Туреччині та Ірані / фото з соцмереж
Окрім частини Туреччини, землетрус сколихнув і провінцію Хой в Ірані. Там унаслідок підземних поштовхів постраждали щонайменше 25 осіб, жертв немає.
Як видно на опублікованих фото та відео, багато будинків у Туреччині та Ірані зруйновані. До рятувальників долучилися звичайні люди, які допомагають розбирати завали.
Наслідки землетрусу на кордоні Туреччини та Ірану: відео
Туреччину та Іран сколихнув землетрус: відео
Зауважимо, це вже 3 потужний землетрус у Туреччині з початку 2020 року. Найсильніші поштовхи країна відчула 24 січня – їх магнітуда складала 6,8. Тоді жертвами стихії стала 41 людина, травм зазнали щонайменше 1600 людей. Окрім того, землетрус зруйнував сотні будинків.