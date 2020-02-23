Туреччину сколихнув новий потужний землетрус: 7 людей загинули – фото, відео

У Туреччині в прикордонному з Іраном районі вранці 23 лютого стався потужний землетрус магнітудою 5,7. Через стихію загинули щонайменше 7 осіб, серед яких було 3 дітей.

Землетрус сколихнув дві країни Близького Сходу близько 9 години ранку, пише видання Anadolu.

Читайте також: Два землетруси за два дні: в Туреччини зафіксували сильні підземні поштовхи

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що в результаті підземних поштовхів у селі Озпинар сталися численні руйнування. Рятувальники розбирають завали, адже під ними досі можуть перебувати люди.

Наразі турецька влада повідомляє про щонайменше 7 жертв землетрусу, серед яких 3 дітей. Ще п'ятеро осіб отримали поранення і наразі госпіталізовані у лікарні.

Наслідки землетрусу в Туреччині та Ірані / фото з соцмереж

Окрім частини Туреччини, землетрус сколихнув і провінцію Хой в Ірані. Там унаслідок підземних поштовхів постраждали щонайменше 25 осіб, жертв немає.

Як видно на опублікованих фото та відео, багато будинків у Туреччині та Ірані зруйновані. До рятувальників долучилися звичайні люди, які допомагають розбирати завали.

Наслідки землетрусу на кордоні Туреччини та Ірану: відео

Туреччину та Іран сколихнув землетрус: відео

Başkale'de depremin vurduğu mahallelerde feryatlar yükseliyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 9 oldu. 37 yaralıdan 9'unun durumu ise kritik. pic.twitter.com/41I4uJ9W5E — Adnan BİLEN (@Adnan_Bilen) February 23, 2020

In pictures: Villages in Turkey's Van province severely affected by tremors from earthquake in neighbouring Iran pic.twitter.com/UVEfAYt371 — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 23, 2020

Зауважимо, це вже 3 потужний землетрус у Туреччині з початку 2020 року. Найсильніші поштовхи країна відчула 24 січня – їх магнітуда складала 6,8. Тоді жертвами стихії стала 41 людина, травм зазнали щонайменше 1600 людей. Окрім того, землетрус зруйнував сотні будинків.