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      Туреччину сколихнув новий потужний землетрус: 7 людей загинули – фото, відео

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      Туреччину та Іран сколихнув потужний землетрус / Фото з Twitter

      У Туреччині в прикордонному з Іраном районі вранці 23 лютого стався потужний землетрус магнітудою 5,7. Через стихію загинули щонайменше 7 осіб, серед яких було 3 дітей.

      Землетрус сколихнув дві країни Близького Сходу близько 9 години ранку, пише видання Anadolu.

      Читайте також: Два землетруси за два дні: в Туреччини зафіксували сильні підземні поштовхи

      Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що в результаті підземних поштовхів у селі Озпинар сталися численні руйнування. Рятувальники розбирають завали, адже під ними досі можуть перебувати люди.

      Наразі турецька влада повідомляє про щонайменше 7 жертв землетрусу, серед яких 3 дітей. Ще п'ятеро осіб отримали поранення і наразі госпіталізовані у лікарні.

      Наслідки землетрусу в Туреччині та Ірані / фото з соцмереж

      Окрім частини Туреччини, землетрус сколихнув і провінцію Хой в Ірані. Там унаслідок підземних поштовхів постраждали щонайменше 25 осіб, жертв немає.

       

      Як видно на опублікованих фото та відео, багато будинків у Туреччині та Ірані зруйновані. До рятувальників долучилися звичайні люди, які допомагають розбирати завали.

      Наслідки землетрусу на кордоні Туреччини та Ірану: відео

       

      Туреччину та Іран сколихнув землетрус: відео

       

       

       

       

      Зауважимо, це вже 3 потужний землетрус у Туреччині з початку 2020 року. Найсильніші поштовхи країна відчула 24 січня – їх магнітуда складала 6,8. Тоді жертвами стихії стала 41 людина, травм зазнали щонайменше 1600 людей. Окрім того, землетрус зруйнував сотні будинків.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Діти і неповнолітні Стихійні лиха Постраждалі Новини Туреччини Іран Жертви Землетрус
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