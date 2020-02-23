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      Турцию всколыхнуло новое мощное землетрясение: 7 человек погибли – фото, видео

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      Турцию и Иран всколыхнуло мощное землетрясение / Фото из Twitter

      В Турции в приграничном с Ираном районе утром 23 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7. Из-за стихии погибли по меньшей мере 7 человек, среди которых было 3 детей.

      Землетрясение всколыхнуло две страны Ближнего Востока около 9 часов утра, пишет издание Anadolu.

      Читайте также: Два землетрясения за два дня: в Турции зафиксировали сильные подземные толчки

      Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в результате подземных толчков в селе Озпинар произошли многочисленные разрушения. Спасатели разбирают завалы, ведь под ними до сих пор могут находиться люди.

      Сейчас турецкие власти сообщают о по меньшей мере 7 жертвах землетрясения, среди которых 3 детей. Еще пятеро человек получили ранения и сейчас госпитализированы в больницы.

      Последствия землетрясения в Турции и Иране / фото из соцсетей

      Кроме части Турции, землетрясение всколыхнуло и провинцию Хой в Иране. Там в результате подземных толчков пострадали по меньшей мере 25 человек, жертв нет.

       

      Как видно на опубликованных фото и видео, много домов в Турции и Иране разрушены. К спасателям присоединились обычные люди, которые помогают разбирать завалы.

      Последствия землетрясения на границе Турции и Ирана: видео

       

      Турцию и Иран всколыхнуло землетрясение: видео

       

       

       

       

      Заметим, это уже 3 мощное землетрясение в Турции с начала 2020 года. Сильнейшие толчки страна ощутила 24 января – их магнитуда составляла 6,8. Тогда жертвами стихии стал 41 человек, травмы получили по меньшей мере 1600 человек. Кроме того, землетрясение разрушило сотни домов.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Дети и несовершеннолетние Стихийный бедствия Постраждалі Новости Турции Иран Жертвы Землетрясение
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