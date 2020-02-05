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      Лавина зійшла на автомобільну дорогу в Туреччині: багато жертв – відео

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      Сході Туреччини зійшла лавина: частина снігу обвалилася на дорогу – 5 загиблих і 2 зниклих безвісти / Hurriyet

      На Сході Туреччини поблизу міста Бахчесарай зійшла лавина. Місцева влада повідомляє як про жертви, так і про зниклих безвісти.

      Як повідомляє Hurriyet з посиланням на місцеву владу, наразі відомо про щонайменше 5 загиблих. Також двох людей вважають зниклими безвісти. Натомість 7 людей у межах рятувальної операції вдалося врятувати.

      Зверніть увагу! Землетрус у Туреччині: кількість жертв і постраждалих різко зросла – деталі, фото та відео

      Лавина зійшла під час поганих погодних умов, які у районі Бахчесараю можна було спостерігати упродовж останніх днів. Видання підкреслює, що цей район оточено високими горами, тому така зима тут – не рідкість.

      Складні погодні умови в Бахчесараї: дивіться відео 

      У результаті сніжною хвилею накрило мікроавтобус і снігоприбиральну машину, що проїжджали гірською дорогою. Водій снігоприбиральної машини перебував у пастці під снігом упродовж 25 хвилин, перш ніж йому вдалося розбити вікно та вибратися. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

      Дивіться відео рятувальної операції на місці сходження лавини в Туреччині

       

       

       

      До слова, нещодавно у Гімалаях через сходження лавини у сніговій пастці опинилися сім туристів: чотири корейці та троє непальців.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Туреччини Жертви
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