Лавина сошла на автомобильную дорогу в Турции: много жертв – видео

На Востоке Турции вблизи города Бахчесарай сошла лавина. Местные власти сообщают как о жертвах, так и о пропавших без вести.

Как сообщает Hurriyet со ссылкой на местные власти, пока известно о не менее 5 погибших. Также двух человек считают пропавшими без вести. При этом 7 человек в рамках спасательной операции удалось спасти.

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Лавина сошла во время плохих погодных условий, которые в районе Бахчесараю можно было наблюдать в течение последних дней. Издание подчеркивает, что этот район окружен высокими горами, поэтому такая зима здесь – не редкость.

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В результате снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, которые проезжали по горной дороге. Водитель снегоуборочной машины находился в ловушке под снегом в течение 25 минут, прежде чем ему удалось разбить окно и выбраться. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Смотрите видео спасательной операции на месте схода лавины в Турции

К слову, недавно в Гималаях из-за схода лавины в снежной ловушке оказались семь туристов: четыре корейца и трое непальцев.