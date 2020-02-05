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      Лавина сошла на автомобильную дорогу в Турции: много жертв – видео

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      На Востоке Турции вблизи города Бахчесарай сошла лавина. Местные власти сообщают как о жертвах, так и о пропавших без вести.

      Как сообщает Hurriyet со ссылкой на местные власти, пока известно о не менее 5 погибших. Также двух человек считают пропавшими без вести. При этом 7 человек в рамках спасательной операции удалось спасти.

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      Лавина сошла во время плохих погодных условий, которые в районе Бахчесараю можно было наблюдать в течение последних дней. Издание подчеркивает, что этот район окружен высокими горами, поэтому такая зима здесь – не редкость.

      Сложные погодные условия в Бахчесарае: смотрите видео

      В результате снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, которые проезжали по горной дороге. Водитель снегоуборочной машины находился в ловушке под снегом в течение 25 минут, прежде чем ему удалось разбить окно и выбраться. Поисково-спасательные работы продолжаются.

      Смотрите видео спасательной операции на месте схода лавины в Турции

       

       

       

      К слову, недавно в Гималаях из-за схода лавины в снежной ловушке оказались семь туристов: четыре корейца и трое непальцев.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Жертвы Новости Турции
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