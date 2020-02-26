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      В Турции снова произошло землетрясение

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      В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0: информации о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет / Фото из открытых источников

      На Востоке Турции зафиксировали подземные толчки. Их магнитуда составляет 5,0.

      Соответствующую информацию обнародовал Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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      Землетрясение произошло примерно в 23.00 25 февраля по местному времени или в 1 ночи по Киеву. Толчки были слышны в 40 километрах к востоку от города Малатья.

      Специалисты установили, что его очаг располагался на глубине 10 километров.

      Данных о жертвах и разрушениях пока не было.

      Где произошло землетрясение в Турции / Карта 

      Заметим, что за последний месяц Турцию всколыхнули несколько мощных землетрясений. Самый смертельный из них произошел вечером 24 января – тогда погиб 41 человек и 1607 получили ранения. Эпицентр толчков располагался в провинции Элязыг, что на Востоке Турции.

      28 января землетрясение всколыхнуло уже западную часть страны. Здесь зафиксировали толчки магнитудой 4,8. По словам представителей властей, обошлось без больших разрушений и серьезно травмированных.

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      Уже в середине февраля вновь на западе произошли за два дня сразу два землетрясения. Эти подземные толчки также ощутили в Болгарии, Греции и Македонии. О жертвах или пострадавших тогда также официально не сообщали.

      Зато мощное смертельное землетрясение всколыхнуло Турцию 23 февраля. Его магнитуда составила 5,7. Из-за стихии погибли по меньшей мере 9 человек, среди которых было 3 детей. Еще 37 человек получили ранения. Инцидент произошел в приграничном с Ираном районе.

      Белла Хадид засветила обнаженную грудь: пикантные фото 18+
      25 февраля
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Землетрясение Новости Турции
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