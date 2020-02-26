В Турции снова произошло землетрясение

На Востоке Турции зафиксировали подземные толчки. Их магнитуда составляет 5,0.

Соответствующую информацию обнародовал Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Землетрясение произошло примерно в 23.00 25 февраля по местному времени или в 1 ночи по Киеву. Толчки были слышны в 40 километрах к востоку от города Малатья.

Специалисты установили, что его очаг располагался на глубине 10 километров.

Данных о жертвах и разрушениях пока не было.

Где произошло землетрясение в Турции / Карта

Заметим, что за последний месяц Турцию всколыхнули несколько мощных землетрясений. Самый смертельный из них произошел вечером 24 января – тогда погиб 41 человек и 1607 получили ранения. Эпицентр толчков располагался в провинции Элязыг, что на Востоке Турции.

28 января землетрясение всколыхнуло уже западную часть страны . Здесь зафиксировали толчки магнитудой 4,8. По словам представителей властей, обошлось без больших разрушений и серьезно травмированных.

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Уже в середине февраля вновь на западе произошли за два дня сразу два землетрясения. Эти подземные толчки также ощутили в Болгарии, Греции и Македонии. О жертвах или пострадавших тогда также официально не сообщали.