У Долинському районі Івано-Франківської області вранці 1 червня стався землетрус. Підземні поштовхи відчули у місті та навколишніх селах.

Сила землетрусу дорівнювала 3,2 бала, повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю.

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Джерело землетрусу було розташоване у районі міста Долина, Івано-Франківської області на глибині 2 кілометри.

Землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах та не несе загрози для населення,

– мовиться у повідомленні.

Мешканці району у соцмережах зазначили, що поштовхи були відчутними. Люди нарахували від одного до трьох сильних поштовхів. Мешканка села Тяпче пише, що землетрус було добре відчутно.

Це дійсно було щось. У нас дома стакани повністю затряслися,

– пише Оля Фізер.