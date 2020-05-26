Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19

2 землетруси за 48 годин: Нову Зеландію знову потрусило

-
Землетрус у Новій Зеландії 26 травня 2020 – 2 землетрус за 2 доби
У Новій Зеландії стався землетрус / newshub.co.nz

Поблизу узбережжя Нової Зеландії у вівторок, 26 травня, стався новий потужний землетрус магнітудою 5,0. Це вже вдруге за останні 48 години країну трясе – попередні підземні поштовхи зафіксували 25 травня неподалік столиці Веллінгтона.

Землетрус у Новій Зеландії 26 травня

Жителі Нової Зеландії відчули підземні поштовхи близько 12 години дня (о 02:34 за київським часом), повідомляє Геологічна служба США.

Дізнайтеся більше Поблизу узбережжя Греції трапився потужний землетрус: деталі

Епіцентр землетрусу розташовувався за 27 кілометрах на захід від населеного пункту Фокстон в регіоні Манавату-Уангануї на Північному острові. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 54,1 кілометра.

Наразі інформації про потерпілих чи руйнування внаслідок землетрусу не надходило.

Землетрус стався поблизу Фокстона у Новій Зеландії: карта

 

Землетрус 25 травня під час виступу прем'єр-міністерки

У понеділок сильний землетрус магнітудою 5,8 сколихнув Нову Зеландію у той момент, коли прем’єр-міністерка Джасінда Ардерн виступала у прямому ефірі з відеозверненням. 

"У нас тут просто невеликий землетрус, цілком пристойно трясе", – пожартувала вона.

Підземні поштовхи 25 травня зафіксували о 8 ранку за місцевим часом неподалік Веллінгтона – столиці Нової Зеландії. Землетрус відчули понад 35 тисяч людей. На щастя, ніхто не постраждав.

Землетрус у Новій Зеландії під час виступу прем’єрки: відео

 

Автор: Наталя Боднар
Теги: Стихійні лиха Нова Зеландія Землетрус
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Шанс, який Путін втратив
сьогодні , 12:00 Шанс, який Путін втратив
Андрій Зубов
Вибори мера Києва: хто хоче зайняти жадане крісло та чому боротьба буде дуже жорсткою
сьогодні , 08:30 Вибори мера Києва: хто хоче зайняти жадане крісло та чому боротьба буде дуже жорсткою
Микола Давидюк
Соковитий бургер з аджикою та беконом: рецепт фаст-фуду в домашніх умовах
25 травня , 11:03 Соковитий бургер з аджикою та беконом: рецепт фаст-фуду в домашніх умовах