2 землетруси за 48 годин: Нову Зеландію знову потрусило
Поблизу узбережжя Нової Зеландії у вівторок, 26 травня, стався новий потужний землетрус магнітудою 5,0. Це вже вдруге за останні 48 години країну трясе – попередні підземні поштовхи зафіксували 25 травня неподалік столиці Веллінгтона.
Землетрус у Новій Зеландії 26 травня
Жителі Нової Зеландії відчули підземні поштовхи близько 12 години дня (о 02:34 за київським часом), повідомляє Геологічна служба США.
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Епіцентр землетрусу розташовувався за 27 кілометрах на захід від населеного пункту Фокстон в регіоні Манавату-Уангануї на Північному острові. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 54,1 кілометра.
Наразі інформації про потерпілих чи руйнування внаслідок землетрусу не надходило.
Землетрус стався поблизу Фокстона у Новій Зеландії: карта
Землетрус 25 травня під час виступу прем'єр-міністерки
У понеділок сильний землетрус магнітудою 5,8 сколихнув Нову Зеландію у той момент, коли прем’єр-міністерка Джасінда Ардерн виступала у прямому ефірі з відеозверненням.
"У нас тут просто невеликий землетрус, цілком пристойно трясе", – пожартувала вона.
Підземні поштовхи 25 травня зафіксували о 8 ранку за місцевим часом неподалік Веллінгтона – столиці Нової Зеландії. Землетрус відчули понад 35 тисяч людей. На щастя, ніхто не постраждав.
Землетрус у Новій Зеландії під час виступу прем’єрки: відео