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2 землетрясения за 48 часов: Новую Зеландию снова потрясло

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Землетрясение в Новой Зеландии 26 мая 2020 – 2 землетрясение за 2 суток
В Новой Зеландии произошло землетрясение / newshub.co.nz

У побережья Новой Зеландии во вторник, 26 мая, произошло новое мощное землетрясение магнитудой 5,0. Это уже второй раз за последние 48 часов страну трясет – предварительные подземные толчки зафиксировали 25 мая недалеко от столицы Веллингтона.

Землетрясение в Новой Зеландии 26 мая

Жители Новой Зеландии почувствовали подземные толчки около 12:00 дня (в 2:34 по киевскому времени), сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр землетрясения располагался в 27 километрах к западу от населенного пункта Фокстон в регионе Манавату-Уангануи на Северном острове. Очаг подземных толчков залегал на глубине 54,1 километра.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не поступало.

Землетрясение произошло возле Фокстона в Новой Зеландии: карта

 

Землетрясение 25 мая во время выступления премьер-министра

В понедельник сильное землетрясение магнитудой 5,8 всколыхнуло Новую Зеландию в тот момент, когда премьер-министр Джасинда Ардерн выступала в прямом эфире с видеообращением.

"У нас здесь просто небольшое землетрясение, вполне прилично трясет", – пошутила она.

Подземные толчки 25 мая зафиксировали в 8 утра по местному времени неподалеку Веллингтона – столицы Новой Зеландии. Землетрясение почувствовали более 35 тысяч человек. К счастью, никто не пострадал.

Землетрясение в Новой Зеландии во время выступления премьера: видео

 

Автор: Наталья Боднар
Теги: Стихийный бедствия Новая Зеландия Землетрясение
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