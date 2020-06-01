Было хорошо ощутимо: На Ивано-Франковщине произошло землетрясение
В городе Долина, на Ивано-Франковщине, утром 1 июня произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили в городе и окрестных селах.
Сила землетрясения составила 3,2 балла, сообщили на сайте Главного центра специального контроля.
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Источник землетрясения был расположен в районе города Долина, Ивано-Франковской области, на глубине 2 километра.
Землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах, и не несет угрозы для населения,
– говорится в сообщении.
Жители района в соцсетях отметили, что толчки были ощутимыми. Люди насчитали от одного до трех сильных толчков. Жительница села Тяпче пишет, что землетрясение было хорошо ощутимо.
Это действительно было что-то. У нас дома стаканы полностью затряслись,
– пишет Оля Физер.