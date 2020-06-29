У провінції Мугла, що на південному заході Туреччини, 28 червня зафіксували землетрус магнітудою 5,2 бала. Інформації про загиблих чи постраждалих немає. Попередній раз країну трясло 14 червня.

Підземні поштовхи зафіксували о 20:43 29 червня за київським часом, пише Anadolu з посиланням на Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини.

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Осередок залягав на глибині 61,44 кілометра. Епіцентр землетрусу зафіксували у курортному місті Мармарис, що у провінції Мугла, на південному заході Туреччини.

Однак його відчули також у всіх районах сусідньої провінції Айдин, а також в туристичних районах Кушадасі і Дідім.

Наразі інформації про постраждалих чи загиблих немає.

У Туреччині стався землетрус: дивіться відео

У турецькій провінції Мугла зафіксували землетрус: дивіться карту

Що відомо про попередній землетрус у Туреччині