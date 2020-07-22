На Алясці вранці 22 липня стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Було оголошено загрозу цунамі, проте згодом її скасували.

Епіцентр землетрусу був далеко від населених пунктів

Епіцентр землетрусу був розташований за 96 кілометрів від міста Перривіл. Про це інформує CNN.

Читайте також У Туреччині знову стався землетрус: відео

Землетрус стався на глибині 12 кілометрів. У штаті одразу оголосили попередження про цунамі. Територія, що була під загрозою, сягала 300 кілометрів.

Усі землетруси, що виникають вище за 70 кілометрів, – неглибокі. Проте часто саме вони завдають найбільшої шкоди, незалежно від їхньої сили,

– повідомила метеоролог Елісон Чінчер.

Зафіксували понад 10 повторних поштовхів

Цунамі загрожувало південному узбережжю Аляски, проте після спостережень метеорологи таки скасували попередження. Незважаючи на це, вони закликають бути напоготові.



Після найбільшого поштовху на Алясці уже зафіксували щонайменше 11 повторних – магнітудою від 3,9 до 6,1.

Зверніть увагу! Метеорологи зазначають, що саме неглибокі землетруси магнітудою 7,6 – 7,8 здатні викликати найбільш руйнівні цунамі.

Дивіться відео з сиренами, що попереджають про цунамі:

Pray for safety for the people located around the 7.8 earthquake zone in Homer Alaska right now. 2020 just doesn't want to end fast enough. #tsunami #Earthquake #tsunami pic.twitter.com/Vrk1UJgRrr — Mina Hazelina (@MinaHazelina) July 22, 2020