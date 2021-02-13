Землетрясение в Армении: не менее 25 человек пострадали – что известно
В Армении 13 февраля произошло мощное землетрясение. В результате пострадали по меньшей мере 25 человек, среди них – беременная женщина.
Источник:Минздрав Армении
Большинство людей получили небольшие травмы.
Важно Люди убегали на улицу: Армению всколыхнуло мощное землетрясение – фото
Есть ли госпитализированные
Из соображений безопасности в больницу забрали только беременную женщину. Ей оказали помощь, поскольку она имела легкие повреждения и царапины.
Что известно о землетрясении в Армении
- Землетрясение магнитудой 4,7 всколыхнуло страну. Его эпицентр находился на глубине около 10 километров.
- Возле Еревана зафиксировали толчки, сила которых достигала 5-6 баллов. В Арагацотне, Арарате, Шираке, Армавире и Вайоц Дзори – от 3 до 4 баллов.
- Из-за землетрясения людям в столице пришлось выйти из дома на улицы.
Поделиться новостью