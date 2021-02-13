В Армении 13 февраля произошло мощное землетрясение. В результате пострадали по меньшей мере 25 человек, среди них – беременная женщина.

Большинство людей получили небольшие травмы. Важно Люди убегали на улицу: Армению всколыхнуло мощное землетрясение – фото Есть ли госпитализированные Из соображений безопасности в больницу забрали только беременную женщину. Ей оказали помощь, поскольку она имела легкие повреждения и царапины. Что известно о землетрясении в Армении Землетрясение магнитудой 4,7 всколыхнуло страну. Его эпицентр находился на глубине около 10 километров.

Возле Еревана зафиксировали толчки, сила которых достигала 5-6 баллов. В Арагацотне, Арарате, Шираке, Армавире и Вайоц Дзори – от 3 до 4 баллов.

Из-за землетрясения людям в столице пришлось выйти из дома на улицы. Обратите внимание! Землетрясение 13 февраля также произошло в Японии, недалеко Фукусимы. Магнитуда составила 7,1, а эпицентр находился на глубине 60 километров. Из-за стихии без света остались почти миллион домов.