Есть угроза цунами: землетрясение в Индонезии унесло жизни десятков людей – фото
В пятницу, 15 января, в Индонезии на острове Сулавеси произошло землетрясение. В результате трагедии погибли по меньшей мере 35 человек. Сейчас также известно о 600 пострадавших.
Число погибших в ближайшее время может возрасти. Об этом сообщает The New York Times.
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Спасатели Сулавеси рассказали, что многие люди могут быть погребены под обломками зданий. Чтобы поднять тела, понадобится время.
Детали трагедии
- Магнитуда землетрясения составляла 6,2 балла. Его эпицентр находился недалеко от города Мажен на глубине 10 километров.
- Сильные подземные толчки люди почувствовали через несколько часов после меньшего землетрясения.
- Люди в панике покидали свои дома и пытались найти убежище. По данным местных СМИ, пока временное жилье ищут сотни людей.
- В результате землетрясения пострадали по меньшей мере 60 зданий. Среди них – 2 гостиницы, офис губернатора и торговый центр.
- Сообщений о цунами пока нет. Однако местные специалисты опасаются, что после землетрясения на определенных территориях еще могут ощущаться сильные подземные толчки. Они способны спровоцировать новое стихийное бедствие.
Землетрясение в Индонезии / Фото Getty Images
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