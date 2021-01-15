В пятницу, 15 января, в Индонезии на острове Сулавеси произошло землетрясение. В результате трагедии погибли по меньшей мере 35 человек. Сейчас также известно о 600 пострадавших.

Число погибших в ближайшее время может возрасти. Об этом сообщает The New York Times. Актуально Тайвань потрясло мощное землетрясение: где был эпицентр Спасатели Сулавеси рассказали, что многие люди могут быть погребены под обломками зданий. Чтобы поднять тела, понадобится время. Детали трагедии Магнитуда землетрясения составляла 6,2 балла. Его эпицентр находился недалеко от города Мажен на глубине 10 километров. Сильные подземные толчки люди почувствовали через несколько часов после меньшего землетрясения. Люди в панике покидали свои дома и пытались найти убежище. По данным местных СМИ, пока временное жилье ищут сотни людей. В результате землетрясения пострадали по меньшей мере 60 зданий. Среди них – 2 гостиницы, офис губернатора и торговый центр. Сообщений о цунами пока нет. Однако местные специалисты опасаются, что после землетрясения на определенных территориях еще могут ощущаться сильные подземные толчки. Они способны спровоцировать новое стихийное бедствие. Землетрясение в Индонезии / Фото Getty Images