Є загроза цунамі: землетрус в Індонезії забрав життя десятків людей – фото
У п'ятницю, 15 січня, в Індонезії на острові Сулавесі стався землетрус. Внаслідок трагедії загинули щонайменше 35 людей. Наразі також відомо про 600 постраждалих.
Кількість загиблих у найближчий час може зрости. Про це інформує The New York Times.
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Рятувальники Сулавесі розповіли, що багато людей можуть бути поховані під уламками будівель. Щоб підняти тіла, знадобиться час.
Деталі трагедії
- Магнітуда землетрусу складала 6,2 бала. Його епіцентр був розташований неподалік від міста Мажен на глибині 10 кілометрів.
- Сильні підземні поштовхи люди відчули через декілька годин після меншого землетрусу.
- Люди у паніці залишали свої домівки та намагалися знайти притулок. За даними місцевих ЗМІ, наразі тимчасове помешкання шукають сотні людей.
- Внаслідок землетрусу постраждали щонайменше 60 будівель. Серед них – 2 готелі, офіс губернатора та торговий центр.
- Повідомлень про цунамі наразі немає. Однак місцеві фахівці побоюються, що після землетрусу на певних територіях ще можуть відчуватися сильні підземні поштовхи. Вони здатні спровокувати нове стихійне лихо.
Землетрус в Індонезії / Фото Getty Images
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