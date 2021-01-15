У п'ятницю, 15 січня, в Індонезії на острові Сулавесі стався землетрус. Внаслідок трагедії загинули щонайменше 35 людей. Наразі також відомо про 600 постраждалих.

Кількість загиблих у найближчий час може зрости. Про це інформує The New York Times.

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Рятувальники Сулавесі розповіли, що багато людей можуть бути поховані під уламками будівель. Щоб підняти тіла, знадобиться час.

Деталі трагедії

Магнітуда землетрусу складала 6,2 бала. Його епіцентр був розташований неподалік від міста Мажен на глибині 10 кілометрів.

Сильні підземні поштовхи люди відчули через декілька годин після меншого землетрусу.

Люди у паніці залишали свої домівки та намагалися знайти притулок. За даними місцевих ЗМІ, наразі тимчасове помешкання шукають сотні людей.

Внаслідок землетрусу постраждали щонайменше 60 будівель. Серед них – 2 готелі, офіс губернатора та торговий центр.

Повідомлень про цунамі наразі немає. Однак місцеві фахівці побоюються, що після землетрусу на певних територіях ще можуть відчуватися сильні підземні поштовхи. Вони здатні спровокувати нове стихійне лихо.

Землетрус в Індонезії / Фото Getty Images