Японию потрусило: возросло количество пострадавших в результате землетрясения
В Японии 13 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,3. Количество пострадавших возросло до не менее 50 человек. Также в стране проблемы со светом – из строя вышли электростанции.
Источник:The Japan Times
Все пострадавшие – с северо-востока страны. Пока неизвестно, насколько сильно они травмированы.
Больше на тему Землетрясение в Японии оставило без света почти миллион домов: есть пострадавшие – фото
Толчки почувствовали даже в Токио
Отключенными от электроэнергии остались более 900 тысяч домов. Из строя вышли электростанции в префектурах Фукусима, Мияги, Иватэ и Тотиги.
Толчки зафиксировали даже в Токио. Там их силу оценили в 4 балла.
Специалисты говорят, что – это афтершок
В метеорологическом агентстве Японии удивили заявлением, что это землетрясение – афтершок после 2011 года.
Поскольку землетрясение 2011 года было огромным с мощностью 9,0 баллов, неудивительно, что через 10 лет состоялся вторичный толчок такого масштаба,
– сказал Кенджи Сатаке, профессор Института исследований землетрясений Университета Токио.
Что известно о землетрясении в Японии:
- Землетрясение всколыхнуло Японию 13 февраля.
- Эпицентр находился в 60 километрах от Фукусимы. Это в 220 километрах от столицы Японии.
- Сначала объявили об угрозе цунами, однако впоследствии предупреждения сняли.
- Японцам посоветовали держаться подальше от воды.
Поделиться новостью