В Японии 13 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,3. Количество пострадавших возросло до не менее 50 человек. Также в стране проблемы со светом – из строя вышли электростанции.

Все пострадавшие – с северо-востока страны. Пока неизвестно, насколько сильно они травмированы.

Больше на тему Землетрясение в Японии оставило без света почти миллион домов: есть пострадавшие – фото

Толчки почувствовали даже в Токио

Отключенными от электроэнергии остались более 900 тысяч домов. Из строя вышли электростанции в префектурах Фукусима, Мияги, Иватэ и Тотиги.

Толчки зафиксировали даже в Токио. Там их силу оценили в 4 балла.

Специалисты говорят, что – это афтершок

В метеорологическом агентстве Японии удивили заявлением, что это землетрясение – афтершок после 2011 года.

Поскольку землетрясение 2011 года было огромным с мощностью 9,0 баллов, неудивительно, что через 10 лет состоялся вторичный толчок такого масштаба,

– сказал Кенджи Сатаке, профессор Института исследований землетрясений Университета Токио.

Что известно о землетрясении в Японии: