Толчки почувствовали только в Египте: на Крите произошло мощное землетрясение

На греческом острове Крит утром 21 ноября было зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,5 балла по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения расположен на глубине 80 км под землей. Толчки на острове в Средиземном море почувствовали жители Египта, в том числе столицы страны – города Каира.

Обратите внимание Толчки почувствовали только в Риме и соседних странах: на побережье Италии произошло землетрясение

Сообщений о разрушении нет

К счастью, по состоянию на 9:00 по киевскому времени нет сообщений о разрушениях, вызванных землетрясением на острове. Однако следует отметить, что сначала Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил силу землетрясения в 6 баллов по шкале Рихтера, то есть отнес его в категорию сильных землетрясений.

Однако впоследствии оценку изменили на 5,5 балла. Таким образом, стихию на греческом острове отнесли к категории умеренных землетрясений.

Остров Крит: карта

Землетрясение на Буковине

В полночь 18 ноября землетрясение было зафиксировано в Украине – ученые зафиксировали подземные толчки на глубине 4 километра в районе города Новоднестровска Черновицкой области.

По классификации, такие землетрясения относят к неощутимым – интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. По шкале Рихтера, сила толчков была менее 2 баллов.

Стоит отметить, что это уже второе землетрясение, зафиксированное учеными этой осенью. Предыдущий был зарегистрирован 6 октября 2022 года. Его магнитуда была 2,4 по шкале Рихтера. Тогда эпицентр землетрясения тоже был в районе города Новоднестровска, на глубине 4 километров.

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