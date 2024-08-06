Ждать ли украинцам землетрясения: сейсмолог оценил уровень угрозы

Есть информация, что Украину в ближайшие годы может ожидать опасное землетрясение. Его магнитуда, вероятно, будет достигать 7 – 7,5 баллов.

Сейсмолог НАН Александр Кендзера рассказал 24 Каналу, что опасность от землетрясений на территории Украины хорошо изучена. Известно, что самые сильные землетрясения могут быть ощутимыми на юго-западе Одесской области.

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Землетрясение в Украине

Александр Кендзера отметил, что каждое сооружение в Украине должно соответствовать всем строительным нормам, чтобы последствия вероятного землетрясения были минимальными.

Угроза сейсмической опасности на территории Украины существует, но она не равномерно распределена. Сильные землетрясения в последнее время происходят очень редко,

– сказал он.

Прогнозы

Сейсмолог отметил, что прогнозирование землетрясений является очень сложным математическим вычислением. В мире пока не существует метода с помощью которого можно сразу определить время возникновения и величину природного бедствия.

"Самые мощные землетрясения происходят в зоне Вранча, но ближе к территории Украины они не несут значительной опасности. Спрогнозировать их также невозможно, ведь может возникнуть одно сильное или сотни слабых землетрясений", – добавил Кендзера.