Уже не первый раз: одну из областей Украины всколыхнуло землетрясение
В пятницу, 6 февраля, на территории Полтавщины произошло землетрясение. Магнитуда явления достигла 3,1 по шкале Рихтера
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Что известно о землетрясении на Полтавщине?
Подземные толчки магнитудой 3,1 были зафиксированы 6 февраля в 19:46. Специалисты определили эпицентр – это произошло вблизи села Мыльцы Полтавской общины, на глубине 9 километров.
В центре отметили, что землетрясения с такой силой считаются не ощутимыми для жителей территории, где он происходит.
В то же время там добавили, что на Полтавщине такое явление случается уже не впервые. В прошлый раз сейсмическую активность зафиксировали в прошлом году 1 июля. Интересно, что и в тот раз магнитуда достигала показателя 3,1 по шкале Рихтера.
Землетрясения в Украине: что известно?
4 февраля 2026 года землетрясение зарегистрировали в Черновицкой области. Подземные толчки произошли в 23:44 в Днестровском районе, на территории Сокирянской общины. Магнитуда составляла 1,4.
2 февраля землетрясение произошло в Азовском море. Эпицентр был на глубине 10 километров, толчки ощущались на расстояние до 300 километров, в частности в Днепре, Запорожье и Донецкой области.
13 декабря 2025 года в Черновицкой области зафиксировали землетрясение умеренной слабости. Некоторые жители могли почувствовать легкие толчки, но разрушений не было.