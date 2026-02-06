Уже не первый раз: одну из областей Украины всколыхнуло землетрясение

В пятницу, 6 февраля, на территории Полтавщины произошло землетрясение. Магнитуда явления достигла 3,1 по шкале Рихтера

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Что известно о землетрясении на Полтавщине?

Подземные толчки магнитудой 3,1 были зафиксированы 6 февраля в 19:46. Специалисты определили эпицентр – это произошло вблизи села Мыльцы Полтавской общины, на глубине 9 километров.

В центре отметили, что землетрясения с такой силой считаются не ощутимыми для жителей территории, где он происходит.

В то же время там добавили, что на Полтавщине такое явление случается уже не впервые. В прошлый раз сейсмическую активность зафиксировали в прошлом году 1 июля. Интересно, что и в тот раз магнитуда достигала показателя 3,1 по шкале Рихтера.

Землетрясения в Украине: что известно?