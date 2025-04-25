В Турции – очередное землетрясение. В 18:32 в районе Авджилар в провинции Стамбул, вблизи побережья Мраморного моря, произошло землетрясение магнитудой 3,6, передает 24 Канал со ссылкой на Milliyet.

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Что известно

По информации, размещенной на сайте Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3 с эпицентром в Мраморном море. Эпицентр размещался на расстоянии 17,82 километров от района Бююкчекмедже в Стамбуле, на глубине 7,01 километров. После этого произошли еще два афтершока магнитудой 3,7 и 3,5.

Министр экологии, урбанизации и изменения климата Мурат Курум сообщил о получении 6539 сообщений о повреждении зданий. Больше всего сообщений о повреждении поступило из таких районов Стамбула: Бахчелиевлер, Эсенлер, Багджилар, Зейтинбурну, Авджилар.

Губернатор Стамбула Давут Гюль обратился к горожанам. Он подчеркнул, что афтершоки, периодически ощущаемые в городе, по словам специалистов, являются частью обычного процесса после основного землетрясения. Также чиновник отметил, что в администрацию не поступало никакой информации о негативных последствиях.

Несмотря на заявление властей, жители некоторых районов города с тревогой покинули свои дома и рабочие места. Некоторые взяли с собой одеяла и направились в ближайшие парки, другие же остались переждать землетрясение на тротуарах возле своих домов.