Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МВД Турции Али Эрликая в соцсети X.

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Сколько людей пострадало в результате землетрясения в Стамбуле

По словам Эрликаи, землетрясение в Стамбуле длилось всего 13 секунд, однако после него зафиксировали более 50 афтершоков.

Сегодня в 12:49 в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2. Землетрясение, глубина которого составляла около 7 километров, длилось всего 13 секунд. Землетрясение, произошедшее в 24 километрах от побережья Силиври, ощущалось в окрестных провинциях, особенно в Стамбуле. По состоянию на 15:12 зафиксирован 51 афтершок, самый большой из которых – 5,9 балла,

– написал чиновник.

Как отметили в администрации губернатора Стамбула, более 150 человек были госпитализированы с травмами, полученными при попытке покинуть здания.

"Из-за паники 151 гражданин получил травмы, прыгнув с высоты. Они продолжают лечение больницах, угрозы их жизни нет", – говорится в заявлении.