У Туреччині – черговий землетрус. О 18:32 в районі Авджилар у провінції Стамбул, поблизу узбережжя Мармурового моря, стався землетрус магнітудою 3,6, передає 24 Канал із посиланням на Milliyet.

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Що відомо

За інформацією, розміщеною на сайті Управління з надзвичайних ситуацій (AFAD), було зафіксовано землетрус магнітудою 4,3 з епіцентром у Мармуровому морі. Епіцентр розміщувався на відстані 17,82 кілометрів від району Бююкчекмедже у Стамбулі, на глибині 7,01 кілометрів. Після цього відбулися ще два афтершоки магнітудою 3,7 та 3,5.

Міністр екології, урбанізації та зміни клімату Мурат Курум повідомив про отримання 6539 повідомлень про пошкодження будівель. Найбільше повідомлень про пошкодження надійшло з таких районів Стамбулу: Бахчелієвлер, Есенлер, Багджилар, Зейтінбурну, Авджилар.

Губернатор Стамбула Давут Гюль звернувся до містян. Він наголосив, що афтершоки, що періодично відчуваються в місті, за словами фахівців, є частиною звичайного процесу після основного землетрусу. Також посадовець зауважив, що до адміністрації не надходило жодної інформації про негативні наслідки.

Попри заяву влади, мешканці деяких районів міста з тривогою залишили свої домівки та робочі місця. Дехто взяв із собою ковдри й попрямував до найближчих парків, інші ж залишилися перечекати землетрус на тротуарах біля своїх будинків.