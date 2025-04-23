Вони відчувалися в різних районах міста та зумовили паніку в столиці Туреччини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Alarabia News.

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Які наслідки землетрусу у Стамбулі

За даними видання, землетрус у Стамбулі, магнітудою 6,2, є одним із найсильніших, які вразили 16-мільйонне місто за останні роки. Наразі повідомлень про пошкодження не надходило. Однак, людей евакуювали з будівель.

Епіцентр землетрусу, який стався о 12:49 (09:49 за Гринвічем), був у районі Сіліврі, приблизно за 80 кілометрів на захід від Стамбула. За даними турецького агентства з питань стихійних лих AFAD, його глибина сягнула до 6,92 кілометра.

Наразі відомо, що одна людина постраждала внаслідок стрибка з балкона під час землетрусу.